В Благовещенске начали раскупать путевки на новогодние туры во Вьетнам и Таиланд

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У амурчан возник спрос на новогодние туры в теплые страны. Жители региона начали активно раскупать путевки на прямые рейсы во Вьетнам и Таиланд. Стоимость на них традиционно выше, чем в другие сезоны. Но при этом путевки раскупают все, свободных мест в самолетах не остается.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в местных турагентствах, бронировать путевки во Вьетнам и Паттайю амурчане стали в начале осени. Но активность туристы начали проявлять только сейчас. И в дальнейшем спрос на новогодние туры будет только расти, как и цена на них.

«Новогодние цены выше гораздо, чем обычные – в полтора раза и в два могут превышать стоимость не новогодних путевок. Если, например, сейчас еще можно улететь во Вьетнам и Таиланд, потратив в пределах 35 тысяч на человека, то в новогодний период эти цены будут составлять от 50 тысяч и выше», – рассказала начальник отдела туризма турфирмы «Моисей» Евгения Вернер.

Специалисты отмечают, что цену формирует и курс доллара, который обычно начинает расти в это время, и сама популярность новогодних туров. Кроме того, на стоимость влияет и отель, который выбирают туристы. Причем речь идет не только о «звездности», но и о новогодней программе. Например, некоторые отели включают в стоимость праздничные новогодние ужины.

Таиланд при этом пользуется большей популярностью среди амурчан, чем Вьетнам. В турагентствах это объясняют тем, что в уходящем году не только возобновились прямые рейсы в Паттайю, но и добавились новые направления.

«В прошлом году амурчане летали прямыми рейсами на Пхукет и во Вьетнам на курорты Нячанг и Муйне. В этом году в начале ноября возобновились полеты из Благовещенска в Паттайю и добавились смешанные направления. Это Паттайя плюс остров Ко Чанг, а также Хуахин. И, конечно, отдыхают на острове Самуи. Вылеты продолжительностью либо 13, либо 15 дней. Некоторые даты, помимо Нового года, захватывают и Рождество», – рассказала руководитель отдела продаж «Магазина горящих путевок» Татьяна Куликова.

Новогодние вылеты начинаются после 20 декабря. Так называемых горячих путевок амурчанам ждать не стоит. На новогодние туры их не бывает, так как путевки раскупают все без исключения. Наткнуться на горячую путевку можно только в том случае, если кто-то из туристов в последний момент откажется от поездки в теплую страну.