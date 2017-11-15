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Матвей Бегеза, признанный виновным в убийстве, обжаловал приговор

Матвей Бегеза, признанный виновным в убийстве, обжаловал приговор

Благовещенец Матвей Бегеза, которого городской суд признал виновным в убийстве Максима Мараева, подал апелляцию в Амурский областной суд. С приговором – 13 лет заключения – осужденный не согласился.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство Максима Мараева произошло у ночного клуба на перекрестке улиц Шевченко – Ленина в ночь с 11 на 12 ноября 2016 года. Его расстреляли в упор из карабина «Сайга». Тяжелораненого молодого человека доставили в больницу, там он скончался. Через сутки Матвей Бегеза явился в полицию и сознался в содеянном.

Благовещенский городской суд назначил Бегезе 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевших осужденный должен выплатить причиненный материальный ущерб и моральный вред в сумме более 1 миллиона рублей.

Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного обжаловал его в Амурском областном суде.

14 ноября 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда приговор первой инстанции был признан законным, жалоба защитника оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • володька

    володька
    1 час назад

    две новости на сайте. одному за убийство 13 лет строгача, второму 2.5 года колонии -поселения (за то что сбил человека - одного насмерть другой инвалид) и то пытается обжаловать. там и там убийство.. почему такие разные сроки???? где справедливость???

  • Brabusяга

    Brabusяга
    1 час назад

    Заголовок бы сменили, а то как то другой исход напрашивается

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Такие заголовки делаются для рейтингов, маркетинговый ход!

  • Алиса65

    Алиса65
    15 минут назад

    А он что, хотел, что бы его наградили за убийство? Была бы моя воля - смерть за смерть. Убийца шёл убивать НАМЕРЕННО.

  • КанзаС

    КанзаС
    3 минуты назад

    Почему подельники Бегезы,которые были с ним и увезли с места убийства не наказанны??? А самому ему пи до ру ещё и добавить пяток лет не плохо бы...

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