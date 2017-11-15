Матвей Бегеза, признанный виновным в убийстве, обжаловал приговор

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство Максима Мараева произошло у ночного клуба на перекрестке улиц Шевченко – Ленина в ночь с 11 на 12 ноября 2016 года. Его расстреляли в упор из карабина «Сайга». Тяжелораненого молодого человека доставили в больницу, там он скончался. Через сутки Матвей Бегеза явился в полицию и сознался в содеянном.

Благовещенский городской суд назначил Бегезе 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевших осужденный должен выплатить причиненный материальный ущерб и моральный вред в сумме более 1 миллиона рублей.

Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного обжаловал его в Амурском областном суде.

14 ноября 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда приговор первой инстанции был признан законным, жалоба защитника оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.