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15ноября
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Михаилу Корнееву не удалось смягчить приговор суда

Михаилу Корнееву не удалось смягчить приговор суда

Приговор Благовещенского городского суда, вынесенный экс-директору строительной фирмы «Россия», суд аппеляционной инстанции оставил в силе. За решеткой Михаил Корнеев проведет 4 года.

Бывшего руководителя крупной компании осудили за хищение денежных средств дольщиков 7 августа 2017 года. На то, чтобы зачитать приговор, у судьи ушло три дня, а само уголовное дело в суде рассматривалось с 2014 года. По делу проходило 999 потерпевших.

Михаила Корнеева признали виновным в растрате, то есть хищении вверенного ему чужого имущества. Суд установил, что занимая должность гендиректора, он «обратил полученные от них денежные средства против их воли в пользу ООО "Россия" и иных лиц». Они вложили деньги в 9 многоквартирных жилых домов и комплекс боксовых гаражей.

В суде Михаил Корнеев раскаялся и просил не лишать его свободы. Судья вынес приговор – 4 года колонии общего режима и 200 тысяч рублей штрафа. В то время как прокуроры просили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев.

С назначенным наказанием Михаил Корнеев не согласился и решил обжаловать его в областном суде. Дело в судебной коллегии рассмотрели 14 ноября и посчитали приговор законным и справедливым. Он вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#строительство #суды

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    По-моему зря пытался обжаловать...Можно получить ещё больше....Приговор мягкий и при нормальном раскладе через пару лет будет дома.

  • крымчанин

    крымчанин
    23 минуты назад

    Как второй раз в армию сходить

  • крымчанин

    крымчанин
    23 минуты назад

    Как второй раз в армию сходить

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