В конкурсе «Мои 80-е» определили третьего победителя

Победителем конкурса за 15 ноября становится пользователь под ником Irun_one , который опубликовал историю 1987 года:

– Эта забавная история произошла в далеком 1987 году, мне было 5 лет, и мы с папой возились в гараже. Я всегда старался помочь ему, несмотря на свой небольшой возраст. Помню, как он дал мне кассету с хитами Аллы Пугачевой, чтобы я отнес ее домой и надежно спрятал до маминого дня рождения и чтобы я лично вручил ей подарок в ее праздник. Но я домой не дошел, я решил это дело по-своему: проходя мимо песочницы, я был осенён идеей – зарыть кассету поглубже в песок. Я верил, что ее точно никто не найдет, ведь сокровища пиратов редко кто находит. И когда настал мамин день рождения, папа сказал: «Ну, доставай свой подарок, сынок!». Я начал активно что-то искать в кармане своих брюк, а затем затянул тоненьким детским голоском: «Миллион, миллион алых роз из окна, из окна видишь ты…». Папа понял: что-то пошло не так, и состроил кривую гримасу мне, а гости смеялись от души. Но они стали смеяться еще громче, когда узнали, что кассета была закопана во дворе и что ее кто-то другой нашел и, возможно, порадовал свою маму. Эту историю мы вспоминаем каждый год и каждый раз смеемся. Я очень люблю своих родителей и благодарен им за свое счастливое детство в 80-х.

Конкурс «Мои 80-е» будет проводиться ещё в течение двух дней, за которые разыграют две пары билетов на «Дискотеку 80-х». Условия конкурса: в комментариях к новости о конкурсе необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам. Редакция выберет самые оригинальные и интересные публикации. Имена победителей будут называться ежедневно в 17 часов.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим, и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».