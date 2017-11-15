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15ноября
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В Благовещенске из теплотрассы бьет струя пара

В Благовещенске из теплотрассы бьет струя пара

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео благовещенской теплотрассы, окутанной клубами пара. Труба проходит над поверхностью земли, и из нее валит горячий пар. Причем очевидец уточнил, что совсем недавно именно в этом месте теплотрассу ремонтировали.

По словам автора видео, снял он его в среду, 15 ноября. Трубы проложены вдоль улицы Промышленной, неподалеку от Студенческой. Пар из теплотрассы выходит с шумом, под большим давлением.

«Совсем недавно здесь ограничивали проезд, как раз потому, что теплотрассу ремонтировали, – пояснил очевидец. – Есть опасения, что, если вдруг прорвет, кто-нибудь может пострадать».

В «Амурских коммунальных сетях» пояснили, что теплосети в этом районе им не подведомственны. В пресс-службе ТЭЦ изучили видео и рассказали, что это не порыв. Специалисты станции сами провели дренирование – спустили пар на этом участке для того, чтобы провести необходимые работы.

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#ЖКХ #происшествия

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