Охотник в Сковородинском районе понесет наказание за жадность

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Охотнику из Сковородинского района придется ответить перед судом за жадность. Мужчина, оформивший разрешения на охоту, не стал их вовремя закрывать. Кроме того, амурчанин настрелял лишнего – он добыл косулю сверх разрешенной нормы.

Факт нарушений был выявлен на территории охотугодий Сковородинского района. В машине местного жителя, остановленной для проверки, инспекторы охотнадзора обнаружили разделанные туши лося и трех косуль. Мужчина охотно предъявил имеющиеся у него разрешения, среди которых нашлись путевки на лося, изюбря, кабана и двух косуль. Но ни одно из них не было закрыто. При этом охотник уже направлялся домой и закрывать разрешения не собирался.

«К сожалению, служащие управления регулярно фиксируют факты недобросовестности среди амурских охотников. Некоторые из них закрывают полученные разрешения только попавшись на глаза охотоведам или уже в конце сезона. Хотя по закону должны делать это сразу – перед разделкой или транспортировкой добычи. К таким уловкам прибегают охотники, которые рассчитывают на одно оформленное разрешение безбоязненно охотиться весь сезон и, естественно, добыть куда больше, чем одно животное. По сути, это то же самое браконьерство», – сообщили в охотуправлении.

В отношении охотника составлены административные материалы. Мужчине предстоит ответить за вовремя незакрытые разрешения, а также одну косулю, добытую сверх нормы, что расценивается как браконьерство. Лишняя косуля обойдется амурчанину в сумму до 100 тысяч рублей компенсации за нанесенный ущерб природе плюс штраф или другие санкции, в том числе лишение права охоты.

За неделю на территории Приамурья было выявлено 47 нарушений природоохранного законодательства. Незаконно добыты четыре фазана, одна лисица и одна косуля. У жителей региона изъяты четыре единицы нелегального оружия, не зарегистрированного в органах МВД.