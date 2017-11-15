Охотник в Сковородинском районе понесет наказание за жадность
Охотнику из Сковородинского района придется ответить перед судом за жадность. Мужчина, оформивший разрешения на охоту, не стал их вовремя закрывать. Кроме того, амурчанин настрелял лишнего – он добыл косулю сверх разрешенной нормы.
Факт нарушений был выявлен на территории охотугодий Сковородинского района. В машине местного жителя, остановленной для проверки, инспекторы охотнадзора обнаружили разделанные туши лося и трех косуль. Мужчина охотно предъявил имеющиеся у него разрешения, среди которых нашлись путевки на лося, изюбря, кабана и двух косуль. Но ни одно из них не было закрыто. При этом охотник уже направлялся домой и закрывать разрешения не собирался.
«К сожалению, служащие управления регулярно фиксируют факты недобросовестности среди амурских охотников. Некоторые из них закрывают полученные разрешения только попавшись на глаза охотоведам или уже в конце сезона. Хотя по закону должны делать это сразу – перед разделкой или транспортировкой добычи. К таким уловкам прибегают охотники, которые рассчитывают на одно оформленное разрешение безбоязненно охотиться весь сезон и, естественно, добыть куда больше, чем одно животное. По сути, это то же самое браконьерство», – сообщили в охотуправлении.
В отношении охотника составлены административные материалы. Мужчине предстоит ответить за вовремя незакрытые разрешения, а также одну косулю, добытую сверх нормы, что расценивается как браконьерство. Лишняя косуля обойдется амурчанину в сумму до 100 тысяч рублей компенсации за нанесенный ущерб природе плюс штраф или другие санкции, в том числе лишение права охоты.
За неделю на территории Приамурья было выявлено 47 нарушений природоохранного законодательства. Незаконно добыты четыре фазана, одна лисица и одна косуля. У жителей региона изъяты четыре единицы нелегального оружия, не зарегистрированного в органах МВД.
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