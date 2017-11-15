Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:42 1

Охотник в Сковородинском районе понесет наказание за жадность

Охотник в Сковородинском районе понесет наказание за жадность
Фото: Interesting-Information.RU

Охотнику из Сковородинского района придется ответить перед судом за жадность. Мужчина, оформивший разрешения на охоту, не стал их вовремя закрывать. Кроме того, амурчанин настрелял лишнего – он добыл косулю сверх разрешенной нормы.

Факт нарушений был выявлен на территории охотугодий Сковородинского района. В машине местного жителя, остановленной для проверки, инспекторы охотнадзора обнаружили разделанные туши лося и трех косуль. Мужчина охотно предъявил имеющиеся у него разрешения, среди которых нашлись путевки на лося, изюбря, кабана и двух косуль. Но ни одно из них не было закрыто. При этом охотник уже направлялся домой и закрывать разрешения не собирался.

«К сожалению, служащие управления регулярно фиксируют факты недобросовестности среди амурских охотников. Некоторые из них закрывают полученные разрешения только попавшись на глаза охотоведам или уже в конце сезона. Хотя по закону должны делать это сразу – перед разделкой или транспортировкой добычи. К таким уловкам прибегают охотники, которые рассчитывают на одно оформленное разрешение безбоязненно охотиться весь сезон и, естественно, добыть куда больше, чем одно животное. По сути, это то же самое браконьерство», – сообщили в охотуправлении.

В отношении охотника составлены административные материалы. Мужчине предстоит ответить за вовремя незакрытые разрешения, а также одну косулю, добытую сверх нормы, что расценивается как браконьерство. Лишняя косуля обойдется амурчанину в сумму до 100 тысяч рублей компенсации за нанесенный ущерб природе плюс штраф или другие санкции, в том числе лишение права охоты.

За неделю на территории Приамурья было выявлено 47 нарушений природоохранного законодательства. Незаконно добыты четыре фазана, одна лисица и одна косуля. У жителей региона изъяты четыре единицы нелегального оружия, не зарегистрированного в органах МВД.

Просмотров всего: 1015

#закон #природа #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    52 минуты назад

    Не холопское это дело стрелять барскую дичь...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Матвей Бегеза, признанный виновным в убийстве, обжаловал приговор

Происшествия

В Благовещенске из теплотрассы бьет струя пара
Происшествия

При пожаре в Свободном пострадала 89-летняя женщина
Происшествия 23

30 миллионов, на которые оштрафовали Антона Тарана, снимут со счета АКС