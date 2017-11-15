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Певица Наргиз в Благовещенске вместо концерта объявила вечеринку

Певица Наргиз в Благовещенске вместо концерта объявила вечеринку

Во вторник, 14 ноября, в Благовещенске на большой сцене ОКЦ прошел концерт эпатажной певицы Наргиз. Артистка собрала полный зал, так что для зрителей пришлось ставить дополнительные стулья.

Певица предупредила, что зрители пришли не на концерт, а на вечеринку. Поэтому всем разрешалось смело танцевать.

Послушать Наргиз Закирову пришли не только подростки, но и люди в возрасте. Наргиз выступала в чёрном одеянии и босиком – таков ее стиль уже долгие годы.

Между песнями она активно общалась со зрителями и делилась самым сокровенным. Например, тем, что она счастливая жена семи мужей, а совсем недавно, в 47 лет, стала бабушкой.

Эпатажная певица дважды приезжала в Благовещенск – в 2014 и 2016 году и также собирала полный зал поклонников.

Просмотров всего: 2748

#концерты #музыка #отдых

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    17 минут назад

    Очень крутая!!) Сходили к ней на концерт, не пожалели

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