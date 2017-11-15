Охотников предупреждают: в Приамурье фиксируются случаи трихинеллеза

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В Амурской области фиксируются случаи опасного заболевания – трихинеллеза. Чаще всего им заражаются при употреблении в пищу инфицированного мяса плотоядных животных. Управление по охране животного мира области предупреждает охотников, ведущих добычу кабана, медведя и барсука, о риске заражения.

Трихинеллез – паразитологическое заболевание, опасное для человека. Вызывается паразитическими червями гельминтами. Заморозка, соление и копчение мяса не вредят гельминтам, далеко не всегда их убивает и термическая обработка. Личинки способны создавать вокруг себя защитные капсулы, способные выдержать трехчасовое кипячение.

Как сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, трихинеллез обычно начинается с отеков, повышения температуры до 40 градусов и боли в мышцах, возможна сыпь. В тяжелых случаях он может приводить к очаговым пневмониям, менингоэнцефалиту и миокардиту, чреватому летальным исходом.

В Приамурье в 2014 году был зафиксирован случай групповой заболеваемости трихинеллезом – в Тындинском районе. Тогда заболели сразу 16 человек, поев зараженной медвежатины.