Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:33 0

Охотников предупреждают: в Приамурье фиксируются случаи трихинеллеза

Охотников предупреждают: в Приамурье фиксируются случаи трихинеллеза
Фото: miasskiy.ru

В Амурской области фиксируются случаи опасного заболевания – трихинеллеза. Чаще всего им заражаются при употреблении в пищу инфицированного мяса плотоядных животных. Управление по охране животного мира области предупреждает охотников, ведущих добычу кабана, медведя и барсука, о риске заражения.

Трихинеллез – паразитологическое заболевание, опасное для человека. Вызывается паразитическими червями гельминтами. Заморозка, соление и копчение мяса не вредят гельминтам, далеко не всегда их убивает и термическая обработка. Личинки способны создавать вокруг себя защитные капсулы, способные выдержать трехчасовое кипячение.

Как сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, трихинеллез обычно начинается с отеков, повышения температуры до 40 градусов и боли в мышцах, возможна сыпь. В тяжелых случаях он может приводить к очаговым пневмониям, менингоэнцефалиту и миокардиту, чреватому летальным исходом.

В Приамурье в 2014 году был зафиксирован случай групповой заболеваемости трихинеллезом – в Тындинском районе. Тогда заболели сразу 16 человек, поев зараженной медвежатины.

Просмотров всего: 801

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Новосибирские стоматологи: настоящая одноэтапная имплантация выполняется без костной пластики

Общество 1

Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в России расширили
Общество 2

Акушеры-гинекологи Благовещенска и Хэйхэ обменялись опытом работы

Общество 11

Министра труда РФ просят сократить рабочую неделю некурящим россиянам