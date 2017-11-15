«Лига справедливости», «Субурбикон», «Мифы»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенцев и гостей города ждут сразу восемь кинопремьер. Зрители увидят как российские картины, так и фильмы иностранного производства. В кинотеатрах покажут: «Мифы», «Лига справедливости», «Джиперс Криперс–3», «Свингер», «Чудо», «Детки напрокат», «Субурбикон», «Обитель теней». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Мифы

Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех – от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает?

Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд – мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с московского Олимпа.

Актеры: Яннис Пападопулос, Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович. Режиссер: Александр Молочников.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в «Островах».

Лига справедливости

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, несмотря на уникальный состав отряда супергероев – Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, – быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Актеры: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен. Режиссер: Зак Снайдер.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, «Харбине», киноцентре «Благовещенск», ОКЦ и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Джиперс Криперс–3

23 года назад Гайлер Брендон потеряла сына Кенни, которого сожрало ужасное чудовище, и теперь живет в отдаленном доме вместе с внучкой Эддисон. Когда в округе снова появляется монстр на своем адском фургоне, Гайлер является сын и говорит, что тот вернется забрать свою собственность, которую Кенни закопал недалеко от дома. В это же время шериф, ранее имевший дело с летающим когтистым чудовищем, пытается организовать местную полицию, чтобы положить конец этим бесчинствам.

Актеры: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер. Режиссер: Виктор Сальва.

Ленту можно увидеть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Свингер

Адаму за сорок. У него есть жена, семнадцатилетний сын, дом, машина, достойный заработок. Но ему не хватает оптимизма и жизнерадостности. Даже встречи в свинг-клубе для него превратились в рутину. Но однажды туда приходит прекрасная молодая девушка, и Адам влюбляется…

Актеры: Мартин Бух, Милле Динесен, Расмус Ботофт, Тереза Дамсгор. Режиссер: Миккель Мюнх-Фальс.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

Чудо

С одной стороны мальчик Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста – любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры, фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой – он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу – с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.

Актеры: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс. Режиссер: Стивен Чбоски.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск» и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Детки напрокат

Макс и Венера так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал. Но не даром говорят: бойтесь своих желаний!

Актеры: Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин, Алла Михеева. Режиссер: Татьяна Капитан.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Субурбикон

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты. Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идиллической жизни – шантаж, месть и предательство.

Актеры: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Ноа Джуп. Режиссер: Джордж Клуни.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Обитель теней

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты…

Актеры: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот. Режиссер: Серхио Х. Санчес.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

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