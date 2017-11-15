Юные тындинцы привезли медали с международного турнира по боксу в Монголии

Фото: gorod.tynda.ru

В городе Дорноговь Республики Монголия прошел международный турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие и амурчане – четыре юных боксера из Тынды. Трое из них заняли призовые места.

Бронзовую медаль завоевал учащийся школы № 6 Тынды Александр Черников, боровшийся за победу среди ребят 2007-2008 годов рождения, вес 30 килограммов. Учащийся школы № 7 города Никита Якимов стал обладателем серебра (дети 2004-2005 годов рождения, вес 46 килограммов). И золотая медаль досталась ученику школы № 6 Тынды Дмитрию Фролову – ребята 2005-2006 годов рождения, вес 32 килограмма. Как сообщает пресс-служба администрации Тынды, в городской команде был также Богдан Тимченко, учащийся школы № 6. Он не занял призовое место, но достойно показал себя на турнире.

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#спорт #Тында

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Александр Авдеев