В Райчихинске заработал первый в Приамурье единый расчетно-информационный центр

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ЕРИЦ в Райчихинске открыли на базе ранее действовавшего центра обслуживания клиентов «ДЭК». Он осуществлял расчеты с 2009 года, но только за электроэнергию.

В торжественной церемонии открытия принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Гордеев. «Для нас это очень важный проект, который позволяет минимизировать неудобство оплаты населением коммунальных услуг, – сказал Гордеев. – Практика работы центра более двух месяцев лишь доказывает это. Надеемся, что такой вид услуг мы будем распространять и дальше по области».

«Офисный центр в Райчихинске отвечает самым высоким стандартам, не только российским, но и европейским, – отмечает генеральный директор компании "ЭСК РусГидро" Владимир Кимерин. – Здесь представлены все новейшие технологии, которые используются во всем мире».

Как сообщало Амур.инфо, идею о создании в Приамурье единых расчетно-информационных центров предложил гендиректор «ДЭК» Виктор Милуш, а глава области Александр Козлов ее поддержал. В таких центрах люди могут оплачивать сразу все виды коммунальных услуг.