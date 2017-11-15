В детском областном первенстве по хоккею участвуют 16 команд

В четверг, 16 ноября, в Благовещенске стартует областное первенство по хоккею. В соревнованиях участвуют дети с 2003 по 2008 год рождения. Их разделили на две возрастные группы, которые между собой не играют. Первый круг первенства завершится в феврале 2018 года.

Опыт проведения турнира прошлого года показал необходимость областного первенства среди юношей, сообщает сайт областного министерства спорта. У ряда команд к окончанию соревновательной дистанции заметно улучшились игровые показатели, что помогало улучшить турнирное положение.

В новом сезоне организаторы отказались от единого турнира для всех, так как младшие по возрасту команды находятся в заведомо неравных условиях. Все участники турнира поделены на группы 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения – в каждой по восемь команд.

В соревнованиях принимают участие юные хоккеисты из Райчихинска, Новобурейского, Свободного, Ивановки. Благовещенск представляют сразу пять команд «Форвард» (под порядковыми номерами 3, 5, 6, 7, 8) и команда «Восток» из Моховой Пади.