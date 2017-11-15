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15ноября
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Без осадков и до 13 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 16 ноября

В Амурской области 16 ноября ночью и днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 17…22 градусов, местами по северу – минус 27…32. Днем термометры покажут 8…13 градусов мороза, местами по северу – минус 18….23.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 17…19 градусов, днем – минус 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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