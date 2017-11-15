Центральную часть Благовещенска очищают от снега

Дорожники очищают от снега дороги, тротуары и автобусные остановки. Проезжую часть на разных участках посыпают противогололедным материалом. Уборка ведется по центральным и периферийным улицам – от Ленина до Тенистой.

Со снежным накатом борются более 40 рабочих. Они используют около 20 единиц спецтехники. Днем 15 ноября работы ведутся по Ленина – от Комсомольской до Пионерской, Мухина, Горького – от Загородной до Комсомольской, по Комсомольской – от Красноармейской и до переулка Релочный, а также на Тенистой и Калинина. Тротуары чистят на набережной реки Амур, по улице 50-летия Октября и в селах Белогорье, Садовое и Плодопитомник.

Работа продолжается в усиленном режиме. Ночью техника дорожно-эксплуатационного управления убирала снег в центре Благовещенска по улицам Пионерской, Шевченко и Богдана Хмельницкого.

Противогололедный материал используется почти по всей территории города – как по центральным улицам, так и в отдаленных районах: во втором микрорайоне, в районе КПП, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Во вторник, 14 ноября, мэр Благовещенска Валентина Калита с комиссией проехала по улицам Благовещенска, чтобы проверить, как идет уборка дорог после снегопада.

Администрация города настоятельно рекомендует автовладельцам не парковать автомобили на обочинах, что значительно затрудняет работу дорожных служб и может привести к повреждению транспорта при подсыпке улиц пескогравием.