Определен предварительный список мест, откуда можно будет наблюдать за пуском с Восточного

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В Приамурье продолжается работа по организации смотровых площадок для граждан, которые хотят наблюдать за пуском с космодрома Восточный. Уже составлен и утвержден предварительный список мест, где будут оборудованы смотровые зоны.

В этом году все смотровые площадки созданы на базе кафе, расположенных вдоль федеральной трассы «Амур»:

– кафе в районе 1 415-го километра федеральной трассы «Амур», расстояние до стартового стола – 22 километра, асфальтированная площадка на 150-200 стояночных мест;

– кафе в районе 1432-го километра федеральной трассы «Амур», расстояние до стартового стола – 29 километров, количество стояночных мест – 200-250;

– кафе в районе 1372-го километра федеральной трассы «Амур», расстояние до стартового стола – 40 километров, количество стояночных мест – 70-80;

– кафе в районе 1356-го километра федеральной трассы «Амур», расстояние до стартового стола – 52 километра, количество стояночных мест – 100.

«Места расположения смотровых площадок выбраны с учетом того, чтобы людям было куда зайти погреться, было где перекусить, попить горячий чай или кофе. Впереди второй и третий пуски. Мы не знаем, сколько людей поедут их смотреть, но наша задача сейчас – проработать вопросы комфортного пребывания граждан на территории этих площадок», – говорит министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП) Амурской области Сергей Дмитриенко.

Как сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП области, в день запуска ракеты с Восточного движение на участке федеральной трассы в районе ЗАТО Циолковский будут регулировать экипажи полиции. Остановку транспортных средств разрешат только на смотровых площадках. Распределить автомобили на стоянках помогут волонтеры. Вдоль трассы будут установлены предупреждающие дорожные знаки и информационные баннеры.

Как сообщало Амур.инфо, первый в этом году пуск ракеты с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября, а второй – на 22 декабря.