В Благовещенске мужчина ехал в кресле по заснеженной автодороге (видео)

В соцсетях пользователи продолжают делиться видео, снятыми в Благовещенске, когда в городе шел снег. В отдельных случаях горожане ради развлечения идут на опасные нарушения. Так, в очередном видео очевидец запечатлел мужчину, ехавшего в кресле по заснеженной автодороге.

Как видно на кадрах, мужчина едет в кресле, прицепленном к легковому автомобилю. Это, судя по всему, происходит в микрорайоне областного центра. Чем закончилась поездка, осталось за кадром.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в социальных сетях пользователи делились похожими видеороликами. В первом случае двое мужчин ехали, прицепившись к машине, во втором – мужчина катался на крыше автомобиля. По обоим случаям полиция проводит проверки.

Видео: instagram.com/blag_dtp