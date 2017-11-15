Амурский предприниматель: от собственного производства хотим перейти к переработке

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Сельхозтоваропроизводитель и крупное семеноводческое хозяйство «Восточный» начало свою работу в 2012 году с заготовки сена, сейчас зерновыми и бобовыми культурами в Свободненском и Тамбовском районах засеяно 7 000 гектаров.

Иван Будилов к моменту открытия своего предприятия был уже не новичком в сельскохозяйственном деле, 8 лет он проработал в одном из крупнейших хозяйств Приамурья.

«Я понимал, куда иду и чего хочу. Сейчас основной наш профиль – выращивание сои. Но для правильного поддержания севооборота по разработанной специалистами схеме мы выращиваем пшеницу, ячмень, гречиху и в дальнейшем планируем расширять перечень сельскохозяйственных культур», – рассказал руководитель «Восточного» Иван Будилов.

«Когда предприятие работает, наращивает мощности, всегда нужны оборотные кредиты. В 2017 году мы обратились за таким кредитом в "Россельхозбанк", нам требовалось 63 миллиона рублей. В банке нам порекомендовали обратиться в Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку залога на такую сумму у нас было недостаточно. И на часть кредита фонд выступил поручителем. Для сельхозпроизводителей такая схема работы очень удобна. Фонд содействия быстро подготовил документы и заключил договор поручительства, и мы успешно и в сроки провели посевную» – рассказала главный бухгалтер ООО «Восточный» Екатерина Борисенко.

«Сельскохозяйственная деятельность относится к числу приоритетных в Амурской области. По нашей статистике 2/3 всех выданных Фондом поручительств приходится именно на сельскохозяйственное направление. В процессе подготовительной работы с документами мы не могли не обратить внимание – человек занимается своим делом, разбирается во всех тонкостях, может ответить на любой вопрос. Главное – предприниматель видит цель, к которой стремится», – рассказала Евгения Шершнева, исполнительный директор Фонда содействия кредитования СМСП Амурской области.

Оборотный кредит берут в конце зимы, а поздней осенью подсчитывают урожай. В этом году соя по всей области дала рекордный урожай, в «Восточном» собрали более 14 центнеров с каждого гектара.

На сегодняшний день предприятие имеет положительную динамику: ежегодное увеличение посевных площадей, обновление зерновых дворов, обновление парка селскохозяйственной техники, увеличение производственной мощности.

«Мы сейчас будем смотреть, как на наши планы по развитию зерновых посевов будет реагировать рынок, если всё пойдет хорошо, то будем уже думать о собственной переработке сои и гречихи», – добавил руководитель предприятия Иван Будилов.

Партнерский материал