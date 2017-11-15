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15ноября
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30 миллионов, на которые оштрафовали Антона Тарана, снимут со счета АКС

30 миллионов, на которые оштрафовали Антона Тарана, снимут со счета АКС

Руководителя благовещенских управляющих компаний Антона Тарана суд оштрафовал на 30 миллионов рублей. Суду не придется долго искать эти деньги, несмотря на то, что весной Таран был признан банкротом. Судья постановил снять деньги обвиняемого со счета «Амурских коммунальных систем».

Об этом сообщается в приговоре мирового судьи от 8 ноября по делу о попытке коммерческого подкупа, которую совершил Антон Таран. «Зачесть в счет уплаты штрафа денежные средства обвиняемого Таран А.О., находящиеся на счете АО "Амурские коммунальные системы" № ххх в филиале АО "Газпромбанк" в сумме 30 000 000 рублей», – указано в приговоре. Здесь же указано, что сама взятка в три миллиона рублей, хранившаяся в банковской ячейке областного следственного управления, должна быть обращена в доход государства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенский бизнесмен, руководитель группы компаний «Домоуправление» в Благовещенске, был задержан на попытке подкупа 25 мая 2016 года. Антон Таран пытался подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Попытка была пресечена.

Суд установил, что подсудимый хотел склонить главного управляющего директора АКС к помощи в согласовании заключения договоров по продаже долгов управляющих компаний. С этой целью Таран планировал передать директору три миллиона рублей. Еще 18 февраля 2016 года руководитель группы компаний «Домоуправление» выступил с предложением коммерческого подкупа. За три миллиона он хотел, чтобы главный управляющий директор АКС повлиял на совет директоров «Амурских коммунальных систем» и добился одобрения сделок по продаже задолженности по оплате коммунальных услуг «Домоуправления–12», «Домоуправления–13» и «Домоуправления Белогорья». Антон Таран подтвердил свои намерения и 25 мая передал взятку.

Полиция задержала взяткодателя. Сначала тот находился под домашним арестом, а в ноябре 2016 года его заключили под стражу. Дело из Благовещенского городского суда передали в мировой суд.

8 ноября 2017 года мировой судья признал Антона Тарана виновным в попытке коммерческого подкупа и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей, а также в течение ближайших полутора лет осужденный не имеет права занимать руководящие должности.

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#ЖКХ #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Gadskiy

    Gadskiy
    1 час назад

    почему штраф должен быть оплачен со счета АКС (т.е. денег плательщиков)?

  • full

    full
    1 час назад

    Ага. То есть деньги снимут со счета конторы, сотрудники которой не взяли взятку. Я все правильно понял?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Мутная история какая - то.

    Судья бы деньги лучше нашел с Натальинского подъемника непроектного, и многих еще тем по странным действиям управителей.

  • пьеха

    пьеха
    1 час назад

    Это что получается.....Антоха виноват, а платить должна я?

    Люблю свою уРодину

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    пьеха

    Это что получается.....Антоха виноват, а платить должна я? Люблю свою уРодину



    А то! Кто ещё должен плаптить? Сказано же - на 6,3 коммуналку подымут.

    Вот в этих 6,3% и будет антошкин долг))) Мухахаха .... обоснование тарифов в Амурке.

    жидите .. Скоро в квитки добавят строки ОГН (Общие Городские Нужды), ОСР (Общие Судебные Расходы). СИОС (Сильная Изношенность Общегородских Сетей).

    удачи там.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Ага. То есть деньги снимут со счета конторы, сотрудники которой не взяли взятку. Я все правильно понял?

    Надо было брать, а не отказываться...

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Что и требовалось доказать...

    Воруй больше,деньги есть с кого снять... Ну и государство,вор вором управляет... Вихри враждебные веют над нами...

  • Нега

    Нега
    1 час назад

    У АКС 1,5 года был беспроцентный кредит в 30 лямов) как я уже писала-отличная схема)

  • karlik nos

    karlik nos
    47 минут назад

    «Зачесть в счет уплаты штрафа денежные средства обвиняемого Таран А.О., находящиеся на счете АО "Амурские коммунальные системы" № ххх в филиале АО "Газпромбанк" в сумме 30 000 000 рублей»

    ...денежные средства обвиняемого Таран А.О., находящиеся на счете...

    тут что читать разучились ....

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    46 минут назад

    Что таран что акс вообще не жалко. Оба не без греха

  • vertex

    vertex
    41 минута назад



    денежные средства обвиняемого Таран А.О.



    Это и есть деньги жителей домов, которые его управляйка "обслуживала"?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    29 минут назад

    нифига непонятно. объяснили бы простым языком.а так - как будто акс виновато что их подкупают.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    28 минут назад

    Я так и знал что ничего не будет Антону. Вот если бы он украл банку огурцов и его фамилия была бы не Таран то 2- 3 года колонии были бы обеспечены.

  • Нега

    Нега
    5 минут назад

    Альберт Клубниканифига непонятно. объяснили бы простым языком.а так - как будто акс виновато что их подкупают.


    Кратко: таран вносит 30 млн в кассу АКС по предполагаемому договору купли-продажи долгов своих предприятий, после идет давать взятку в 3 млн. директору, тут его накрывает ОБЭП и фиксирует дачу взятки в 3 млн. После чего АКС оприходует 30 млн.руб. как ошибочно перечисленные, сдает деньги из кассы в банк и спокойно ими пользуется. Дальше могло быть два варианта развития событий. Таран не рассказывает о 30 млн руб в надежде, что АКС не связано с его арестом и позже добровольно их вернет. Таран рассказывает и доказывает суду, что в АКС его 30 млн. с риском их потери. В 1 случае АКС имеет 30 млн чистого дохода. Во втором беспроцентный займ на пару лет, пока идут судебные разбирательства. А Таран в любом случае теряет 30 млн. и 3 млн взятки.

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