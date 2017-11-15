30 миллионов, на которые оштрафовали Антона Тарана, снимут со счета АКС

Об этом сообщается в приговоре мирового судьи от 8 ноября по делу о попытке коммерческого подкупа, которую совершил Антон Таран. «Зачесть в счет уплаты штрафа денежные средства обвиняемого Таран А.О., находящиеся на счете АО "Амурские коммунальные системы" № ххх в филиале АО "Газпромбанк" в сумме 30 000 000 рублей», – указано в приговоре. Здесь же указано, что сама взятка в три миллиона рублей, хранившаяся в банковской ячейке областного следственного управления, должна быть обращена в доход государства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенский бизнесмен, руководитель группы компаний «Домоуправление» в Благовещенске, был задержан на попытке подкупа 25 мая 2016 года. Антон Таран пытался подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Попытка была пресечена.

Суд установил, что подсудимый хотел склонить главного управляющего директора АКС к помощи в согласовании заключения договоров по продаже долгов управляющих компаний. С этой целью Таран планировал передать директору три миллиона рублей. Еще 18 февраля 2016 года руководитель группы компаний «Домоуправление» выступил с предложением коммерческого подкупа. За три миллиона он хотел, чтобы главный управляющий директор АКС повлиял на совет директоров «Амурских коммунальных систем» и добился одобрения сделок по продаже задолженности по оплате коммунальных услуг «Домоуправления–12», «Домоуправления–13» и «Домоуправления Белогорья». Антон Таран подтвердил свои намерения и 25 мая передал взятку.

Полиция задержала взяткодателя. Сначала тот находился под домашним арестом, а в ноябре 2016 года его заключили под стражу. Дело из Благовещенского городского суда передали в мировой суд.

8 ноября 2017 года мировой судья признал Антона Тарана виновным в попытке коммерческого подкупа и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей, а также в течение ближайших полутора лет осужденный не имеет права занимать руководящие должности.