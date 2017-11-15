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15ноября
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сегодня, 11:28 1

Арабские Эмираты пустят на космодром Байконур, но не на Восточный

Арабские Эмираты пустят на космодром Байконур, но не на Восточный
Фото: 360tv.ru

Космическому агентству из Объединенных Арабских Эмиратов предложено пользоваться Байконуром. Космодрома Восточный в этих планах нет, сообщает телеканал 360. Роскосмос и Космическое агентство ОАЭ планируют создать технический комитет, в рамках которого будут обсуждать космические проекты.

По предложению Роскосмоса и партнеров из Казахстана на космодром Байконур могут зайти Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Предполагается, что ОАЭ смогут использовать пусковые установки космодрома, развивать наземную инфраструктуру, создавать технопарки и готовить работников, сообщил генеральный директор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров.

Гендиректор также сообщил, что планы насчет космодрома Восточный в этой связи пока не обсуждались. Но по информации Газеты.ru вполне вероятно, что в 2012–2022 годах сотрудничество по этому космодрому тоже может быть налажено.

Космодром «Байконур» предложено включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве совместной номинации России и Казахстана. Такое предложение поступило от «Роскосмоса» главе МИД Сергею Лаврову.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    54 минуты назад

    Ща на Байконур денюжки потекут от шейхов

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