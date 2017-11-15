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15ноября
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сегодня, 11:25 8

Рост платы за коммунальные услуги в Приамурье в 2018 году хотят ограничить 6 процентами

Рост платы за коммунальные услуги в Приамурье в 2018 году хотят ограничить 6 процентами
Фото: centre1.com

Правительство Амурской области намерено ограничить рост платы за коммунальные услуги в регионе в 2018 году 6,3 %. Соответствующий проект постановления появился на сайте областных властей.

Документ определяет, насколько подорожают коммунальные услуги в каждом из муниципальных образований области. Он должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Для разных населенных пунктов предусмотрена разная величина, на которую может вырасти плата за ЖКУ в 2018 году. Так, в Благовещенске, Белогорске, Зее, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циолковском и Шимановске рост ограничен 6,3 %.

В отдельных населенных пунктах это ограничение меньше, например, в Николаевском сельсовете Зейского района – 2 %, в Толбузинском сельсовете Магдагачинского района – 4 %, в Дубовском сельсовете Михайловского района – 5 %. Однако во всех случаях рост не должен превышать 6,3 %.

С полными сведениями, приведенными в проекте постановления, можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Просмотров всего: 459

#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Хорошая инициатива

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Еще бы наши управители жили по Конституции и законам. А у нас жизнь по понятиям: один хочет это, а другой то. Как захотели так и сделали, а ты народ ищи, свищи это повышение в 6%. Сколько надо - столько и сделают.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    так у нас же наверху говорят, что инфляция 3%. как тогда рост стоимости ЖКХ может быть в 2 раза выше общероссийской инфляции?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Nikodim

    так у нас же наверху говорят, что инфляция 3%. как тогда рост стоимости ЖКХ может быть в 2 раза выше общероссийской инфляции?



    А что, работягам уже зарплаты подняли в два раза? С какого перепуга повышают то?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    55 минут назад

    Круто. Мож утихомирится голод горе управляек

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    Горе управление по области и в городе одно "ставленники одни"

  • Геральт

    Геральт
    41 минута назад

    Антон Макаров

    Круто. Мож утихомирится голод горе управляек



    да круто конечно, всё выше и выше и выше стремим мы полет...



  • Фергюсон

    Фергюсон
    10 минут назад



    Рост платы за коммунальные услуги в Приамурье в 2018 году хотят ограничить 6 процентами



    Причем Дмитрий Медведев утвердил предельный рост тарифов на ЖКХ для Амурской области 3,8 % https://ampravda.ru/2017/11/03/078208.html

    Т.е с 1 января 2018 Козлов увеличивает плату за ЖКХ на 6 % , а с 1июля 2018 Медведев увеличивает еще на 3,8 %. Всего на 10%?

    Круто.

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