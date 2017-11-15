Рост платы за коммунальные услуги в Приамурье в 2018 году хотят ограничить 6 процентами

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Правительство Амурской области намерено ограничить рост платы за коммунальные услуги в регионе в 2018 году 6,3 %. Соответствующий проект постановления появился на сайте областных властей.

Документ определяет, насколько подорожают коммунальные услуги в каждом из муниципальных образований области. Он должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Для разных населенных пунктов предусмотрена разная величина, на которую может вырасти плата за ЖКУ в 2018 году. Так, в Благовещенске, Белогорске, Зее, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циолковском и Шимановске рост ограничен 6,3 %.

В отдельных населенных пунктах это ограничение меньше, например, в Николаевском сельсовете Зейского района – 2 %, в Толбузинском сельсовете Магдагачинского района – 4 %, в Дубовском сельсовете Михайловского района – 5 %. Однако во всех случаях рост не должен превышать 6,3 %.

С полными сведениями, приведенными в проекте постановления, можно ознакомиться на сайте областного правительства.