Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Бизнес-среда»

Программа Бориса Белобородова «Бизнес-среда» выйдет в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» в полдень 15 ноября. В гости к ведущему придет руководитель сети кафе «Время чая» Ольга Пантюхина.

Во второй части эфира состоится разговор Михаила Митрофанова с бизнесменом Виктором Черемисиным. Гость расскажет о своем участии в Первом международном инвестиционном форуме INVEST IN ADYGEA.

Вечерний эфир проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.