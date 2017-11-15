В Благовещенске подростки угнали отечественный автомобиль, открыв его ножами

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Благовещенский городской суд вынес приговор двум несовершеннолетним парням. Юноши были признаны виновными в угоне отечественного автомобиля, причем двери машины они открыли с помощью ножей.

Угон произошел в Благовещенске в июне 2017 года. Целью подростков стал автомобиль «ВАЗ», который был припаркован в районе одного из домов по улице Мухина. Парни сумели открыть передние двери машины с помощью ножей, которые они вставляли в дверные замки. После этого амурчане катались по Благовещенску.

Суд приговорил обоих к условным срокам лишения свободы – одного на 2 года, второго – на 2 года и 2 месяца. Один из несовершеннолетних должен будет пройти лечение у психиатра. Кроме того, родители подростков должны возместить материальный вред на общую сумму 46 400 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.