Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 0

В Благовещенске подростки угнали отечественный автомобиль, открыв его ножами

В Благовещенске подростки угнали отечественный автомобиль, открыв его ножами
Фото: грязи.рф

Благовещенский городской суд вынес приговор двум несовершеннолетним парням. Юноши были признаны виновными в угоне отечественного автомобиля, причем двери машины они открыли с помощью ножей.

Угон произошел в Благовещенске в июне 2017 года. Целью подростков стал автомобиль «ВАЗ», который был припаркован в районе одного из домов по улице Мухина. Парни сумели открыть передние двери машины с помощью ножей, которые они вставляли в дверные замки. После этого амурчане катались по Благовещенску.

Суд приговорил обоих к условным срокам лишения свободы – одного на 2 года, второго – на 2 года и 2 месяца. Один из несовершеннолетних должен будет пройти лечение у психиатра. Кроме того, родители подростков должны возместить материальный вред на общую сумму 46 400 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.

Просмотров всего: 599

#закон #криминал #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Центральную часть Благовещенска очищают от снега

Общество

В Благовещенске мужчина ехал в кресле по заснеженной автодороге (видео)
Происшествия 14

30 миллионов, на которые оштрафовали Антона Тарана, снимут со счета АКС
Происшествия 23

Водитель не пил: в деле о смертельном ДТП в районе ОКЦ появился новый свидетель