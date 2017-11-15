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Белогорск организует благотворительный рок-концерт для завершения строительства ФОКа

Белогорск организует благотворительный рок-концерт для завершения строительства ФОКа
Фото: пресс-служба Белогорска

23 декабря в Белогорске пройдет благотворительный рок-концерт, все средства от которого направят на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова. ФОК построен на 65 %, его открытие намечено на 7 ноября 2018 года.

«Это крайний срок сдачи объекта. Для завершения строительства городу необходимо еще 130 миллионов рублей. На 2018 год в городском бюджете заложено 30 миллионов рублей. Мы пришли к выводу, что надеяться можно только на свои силы. Изыскивать недостающие средства будем в рамках муниципально-частного партнерства. Варианты есть, их несколько. Объект городу нужен, белогорцы его очень ждут», – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

Строительно-монтажные работы на объекте продолжатся и в зимний период. В октябре ФОК подключили к теплу. Сейчас строители ведут работы по установке перегородок внутри здания, продолжается устройство водопровода и канализации.

Белогорцы могут помочь в завершении народной стройки, внося добровольные пожертвования на спецсчет. Реквизиты размещены на главной странице официального сайта белогорск.рф. Контроль расходования поступающих средств осуществляет общественный совет. Горожане уже внесли в общее дело более 2,6 миллиона рублей. Они направлены на устройство вентиляции спорткомплекса, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#Белогорск #концерты #строительство #финансы

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