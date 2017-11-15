Водитель не пил: в деле о смертельном ДТП в районе ОКЦ появился новый свидетель

Во вторник, 14 ноября, в Благовещенском городском суде состоялось очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 6 мая 2017 года в районе ОКЦ. Пострадавшие стараются доказать, что водитель сбил людей в нетрезвом виде. Однако сторона подсудимого привела нового свидетеля, который утверждает обратное.

На заседании 14 ноября стало известно, что у стороны подсудимого появился свидетель, который опровергает показания девушки, а также ставит под сомнение объективность ее показаний. Им оказался приятель подсудимого, которого принудительно привели в суд. Он показал, что хорошо знаком с водителем, совершившим аварию, знает его примерно два года. И дал следующую характеристику: «Хороший порядочный пацан. Ни разу никого не кинул, не подставил. Жил красиво».

Далее свидетель рассказал о том, как развивались события перед аварией. Правда, он путался, вспоминая дату – 5 или 6 мая, но рассказал, что с двумя друзьями отдыхал в баре. Там же находилась девушка-официантка, которая ранее дала показания о том, что подсудимый выпивал перед аварией. Друзья, по словам свидетеля, выпили по нескольку бокалов пива, и он позвонил приятелю, который позже оказался на скамье подсудимых, с просьбой, чтобы тот отвез его домой, правда, потом уезжать передумал. Подсудимый приехал в бар, но увидев официантку, почти сразу вышел оттуда. Ранее, по словам свидетеля, у них произошел конфликт – она однажды его обсчитала. Но это видел только сам свидетель.

Друзья остались и продолжили отдыхать. Затем, допив всё, свидетель снова позвонил подсудимому. Тот опять приехал к бару, забрал двоих приятелей из компании, отвез по адресу и уехал по своим делам.

Следующее заседание по делу состоится 9 января 2018 года. В связи с тем, что у подсудимого завершается срок заключения под стражей, суд вновь продлил его, теперь уже до 31 января. Подсудимый против продления срока не возражал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА – юношу и девушку, – которые переходили улицу. Камеры наблюдения показали, что машина проехала по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько дней молодой человек скончался, а девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Обвиняемый заявил, что выпил после того, как совершил ДТП, и доказать обратное первоначально не смогли. В октябре судебное следствие должно было завершиться, но после освещения дела в СМИ пострадавшая сторона нашла свидетельницу, пожелавшую дать показания. Она рассказала, что 6 мая работала в одном из кафе Благовещенска. По ее словам, до ДТП подсудимый со своим братом и двумя друзьями распивал там водку и пиво, после чего уехали. Затем, как показала свидетель, один из этих парней вернулся в кафе и рассказал, что они сбили людей и скрылись с места происшествия в районе ОКЦ.