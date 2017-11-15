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Водитель не пил: в деле о смертельном ДТП в районе ОКЦ появился новый свидетель

Водитель не пил: в деле о смертельном ДТП в районе ОКЦ появился новый свидетель

Во вторник, 14 ноября, в Благовещенском городском суде состоялось очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 6 мая 2017 года в районе ОКЦ. Пострадавшие стараются доказать, что водитель сбил людей в нетрезвом виде. Однако сторона подсудимого привела нового свидетеля, который утверждает обратное.

На заседании 14 ноября стало известно, что у стороны подсудимого появился свидетель, который опровергает показания девушки, а также ставит под сомнение объективность ее показаний. Им оказался приятель подсудимого, которого принудительно привели в суд. Он показал, что хорошо знаком с водителем, совершившим аварию, знает его примерно два года. И дал следующую характеристику: «Хороший порядочный пацан. Ни разу никого не кинул, не подставил. Жил красиво».

Далее свидетель рассказал о том, как развивались события перед аварией. Правда, он путался, вспоминая дату – 5 или 6 мая, но рассказал, что с двумя друзьями отдыхал в баре. Там же находилась девушка-официантка, которая ранее дала показания о том, что подсудимый выпивал перед аварией. Друзья, по словам свидетеля, выпили по нескольку бокалов пива, и он позвонил приятелю, который позже оказался на скамье подсудимых, с просьбой, чтобы тот отвез его домой, правда, потом уезжать передумал. Подсудимый приехал в бар, но увидев официантку, почти сразу вышел оттуда. Ранее, по словам свидетеля, у них произошел конфликт – она однажды его обсчитала. Но это видел только сам свидетель.

Друзья остались и продолжили отдыхать. Затем, допив всё, свидетель снова позвонил подсудимому. Тот опять приехал к бару, забрал двоих приятелей из компании, отвез по адресу и уехал по своим делам.

Следующее заседание по делу состоится 9 января 2018 года. В связи с тем, что у подсудимого завершается срок заключения под стражей, суд вновь продлил его, теперь уже до 31 января. Подсудимый против продления срока не возражал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА – юношу и девушку, – которые переходили улицу. Камеры наблюдения показали, что машина проехала по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько дней молодой человек скончался, а девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Обвиняемый заявил, что выпил после того, как совершил ДТП, и доказать обратное первоначально не смогли. В октябре судебное следствие должно было завершиться, но после освещения дела в СМИ пострадавшая сторона нашла свидетельницу, пожелавшую дать показания. Она рассказала, что 6 мая работала в одном из кафе Благовещенска. По ее словам, до ДТП подсудимый со своим братом и двумя друзьями распивал там водку и пиво, после чего уехали. Затем, как показала свидетель, один из этих парней вернулся в кафе и рассказал, что они сбили людей и скрылись с места происшествия в районе ОКЦ.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    3 часа назад

    Весь вечер подсудимый катался вокруг бара, ожидая звонка свидетеля.

  • NAINA

    NAINA
    3 часа назад

    навыдумывал.сочинитель хреновый.

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    3 часа назад

    "Жил красиво, ни кого не кинул", так оставайся мужиком до конца! Факт есть, парня не вернуть, отсиди по совести!!!

  • medium

    medium
    2 часа назад

    Иван Угрюмый

    "Жил красиво, ни кого не кинул", так оставайся мужиком до конца! Факт есть, парня не вернуть, отсиди по совести!!!



    Действительно, раз пацан порядочный! А то как то нестыковки - пацан порядочный - а за смерть по своей вине не хочет отвечать, где совесть и порядочность? Нашли ж свидетеля...смешно

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    нынче все кафе и бары имеют камеры. нельзя посмотреть, был ли там подсудимый или нет, а если был - выпивал ли, или, как чОткий пацан, ни капли в рот?

    ну бред же.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Так обиделся на официантку, что как только снова ее увидел, то вспомнил про ранее нанесенную ему душевную травму посредством обсчета и тогда почти сразу покинул заведение))

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    CherrySweet

    нынче все кафе и бары имеют камеры. нельзя посмотреть, был ли там подсудимый или нет, а если был - выпивал ли, или, как чОткий пацан, ни капли в рот? ну бред же.



    камер много, но не всегда информация сохраняется долго. чаще через 1-3 месяца информация удаляется. но по хорошему проверить должны были сразу.



  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    уходит от ответственности любыми способами, извивается как уж на сковородке. Сложно будет его "дожать", а всё потому, что полиция по горячим следам не расследовала это убийство.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Интересно, кто то заказал лжесвидетеля?.. Прокурор?..

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Свалил с места преступления - значит пил гнида

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Актеров поменяли, а сценарий прежний

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Хорошая характеристика подсудимого, почти как "пацан к успеху шёл, не фартануло".

  • ay

    ay
    1 час назад

    Страйкер

    Свалил с места преступления - значит пил гнида



    Свалил" приравнять к обдолбан/пьян и всего делов. Помнится один хиппующий делопут от ЕР тоже давал кому-то покататься своЁ авто. И ведь поверили.

  • Ежык

    Ежык
    58 минут назад

    Как в видео...шоколад не виноват, пацан к успеху шел, не повезло, не фартанула...

  • Геральт

    Геральт
    45 минут назад

    эту гниду выгораживают изо всех сил...

  • ФИРСТЕП

    ФИРСТЕП
    36 минут назад

    Эта гнида, наверное, даже не понимает, что лишил человека жизни. Хороший мальчишка был, учился,врачом хотел стать, и в один миг какая то тварь все мечты порушила. А вы говорите пил, не пил. Посадить надо уже за одно только, что скрылся с места происшествия...

  • HNIC

    HNIC
    34 минуты назад

    Судя по развалу событий, суд решает вопрос о том - давать или не давать условный срок чёткому пацану.

    Да и явно этого гопника кто-то мажет, второй раз раскатал человека насмерть - это уже слишком.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    22 минуты назад

    Непонятно о чём суд давать срок или не давать? Да он человека убил! И какая разница трезвый или пьяный. Что если трезвый то можно человека жизни лишать? Или Российский суд самый не подкупный суд в мире? Хотелось бы верить....

  • Алекsей

    Алекsей
    19 минут назад

    Если он сбил людей и уехал с места преступления будучи трезвым, значит он дурак, а это ещё хуже, чем если бы он был пьяным. Ведь всем известно, что пьяный проспится, а вот дурак никогда. Опасен для общества в целом и для пешеходов в частности.

  • NAINA

    NAINA
    14 минут назад

    ну так то по видео можно понять, что так ехать может только трезвый

  • ФИРСТЕП

    ФИРСТЕП
    8 минут назад

    КАК ЭТО МОЖНО УВИДЕТЬ ПО ВИДЕО???!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    7 минут назад

    Истинная работа уголовного розыска, и следователей. Произошло серьезное преступление, человек мертв, второй после травм. Вопрос: Почему родственникам погибшего приходиться защищать интересы в суде вместо прокурорских обвиняемых! Что за доказательная база вашей беспечной работы была предоставлена в суд? где записи с видео камер, которые должны были быть у следователя на столе на следующий день после происшествия, я не понимаю как можно беспечно вести и расследовать такое нашумевшее дело.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 минут назад

    NAINAну так то по видео можно понять, что так ехать может только трезвый


    А что он в обед кушал, по видео можно понять?

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