В Приамурье за отсутствие необходимых документов оштрафовали водителя «Посейдона»

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В Приамурье по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовали водителя теплохода «Посейдон». Мужчина был признан виновным в управлении судном при отсутствии требуемых документов.

Теплоход ходил в Снежногорском заливе Зейского водохранилища, а управлял им житель города Зея. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что у амурчанина не было диплома, подтверждающего право управления судном, документов, подтверждающих годность теплохода к плаванию, а также ряда других документов.

По данному факту Благовещенская транспортная прокуратура возбудила в отношении мужчины несколько административных дел. Благовещенский линейный отдел Амурского управления государственного морского и речного надзора оштрафовал амурчанина на общую сумму 2 000 рублей.