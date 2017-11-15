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15ноября
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В Приамурье за отсутствие необходимых документов оштрафовали водителя «Посейдона»

В Приамурье за отсутствие необходимых документов оштрафовали водителя «Посейдона»
Фото: rosbalt.ru

В Приамурье по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовали водителя теплохода «Посейдон». Мужчина был признан виновным в управлении судном при отсутствии требуемых документов.

Теплоход ходил в Снежногорском заливе Зейского водохранилища, а управлял им житель города Зея. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что у амурчанина не было диплома, подтверждающего право управления судном, документов, подтверждающих годность теплохода к плаванию, а также ряда других документов.

По данному факту Благовещенская транспортная прокуратура возбудила в отношении мужчины несколько административных дел. Благовещенский линейный отдел Амурского управления государственного морского и речного надзора оштрафовал амурчанина на общую сумму 2 000 рублей.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    Водитель теплохода, это как? Что за профессию новую придумали.

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    судоводитель!!! капитан это не много другое))))

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