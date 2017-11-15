«Грязнуль» Белогорска обнародуют

Фото: onf.ru

В Белогорске создадут общедоступный спецреестр «грязнуль» – тех, кто загрязняет город, не вывозит мусор и создает несанкционированные свалки. Проверять будут и жителей частного сектора, и учреждения, и предприятия всех форм собственности, а также представителей малого и среднего бизнеса.

В Белогорске решили изменить систему борьбы с несанкционированными свалками и теми, кто их устраивает на территории города. Одно из направлений нового комплексного плана – повышение социальной ответственности за санитарное состояние города всех, кто живет и работает на его территории. Начнется процесс с формирования баз данных тех, кто не заключает договор на вывоз твердых бытовых отходов. Такое поручение глава города Станислав Мелюков дал руководителям структурных подразделений на планерном совещании.

Массовая проверка коснется не только жителей частного сектора, но и учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, представителей малого и среднего бизнеса. Отсутствие договоров, документов, подтверждающих прием мусора на лицензированных полигонах ТБО, может стать основанием для занесения в реестр «грязнуль». Он будет размещен во всеобщем доступе, по аналогии неплательщиков за ЖКУ, сообщает пресс-служба Белогорска.

В белогорском управлении ЖКХ отметили, что муниципалитет располагает данными о местах расположения несанкционированных свалок. По мере возможности они убираются службами по благоустройству. Только за два прошедших года за пределы городского округа вывезено более 2 000 кубометров отходов с несанкционированных свалок. Специалисты констатируют: есть «рецидивисты», где мусор появляется систематически.

Начнется работа с села Низинного. До 30 ноября глава города поручил организовать сход граждан и обнародовать информацию о несанкционированных свалках города.