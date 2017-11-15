Житель Ингушетии незаконно приобрел в Приамурье 5 килограммов золота

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В Амурской области будут судить 40-летнего жителя Республики Ингушетия. Мужчина обвиняется в незаконном обороте большого количества золота, которое он приобрел в Приамурье.

По версии следствия, житель Ингушетии 15 июля незаконно приобрел в Тындинском районе драгоценный металл, в котором содержалось более 5,5 килограмма химически чистого золота. В тот же день мужчину задержали сотрудники амурского УФСБ.

Как выяснилось, золото задержанный собирался продавать, причем в Благовещенске. Драгоценный металл изъяли, его стоимость оценили почти в 13 миллионов рублей.

Жителю Ингушетии грозят принудительные работы или лишение свободы, сообщает прокуратура Амурской области.