Через 68 лет люди могут обрести бессмертие: обзор прессы

Фото: www.kp.ru

Как узнать, будет ли ребенок успешным; кому могла бы завидовать сейчас Америка; кто все-таки создал общественное движение Putin Team – сегодняшний обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Российской газете» обратите внимание на последнюю страницу, где публикуется небольшая заметка известного журналиста Геннадия Бочарова о поездке в Тольятти Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Произошло это более 30 лет назад. Именно тогда, именно там партийный лидер СССР заявил о том, что наша страна станет законодательницей автомобильной моды в мире.

Заметка интересна еще и тем, что в ней вы прочтете о массе оперативников, свезенных из соседних областей – они были переодеты в ватники лесников и крестьян, и как один из рабочих в цехе ВАЗа сорвался с козлового крана прямо на головы чиновничьей свиты.

Не думаю, что у нас много изменилось. Не пропустите.

Также в номере

Еще, думаю, вам будет интересно прочесть интервью с начальником Бутырской тюрьмы Сергеем Телятниковым. Посмотрите на фотографии известных сидельцев, среди которых Емельян Пугачев, Владимир Маяковский, Лев Ландау, Жанна Агузарова – при случае будет чем гордиться. Гражданин начальник, отвечая на вопросы корреспондента газеты, рассуждает о том, как выйти на свободу человеком. Главное – раскаяние и вера в бога.

Не пропусти

Далее «Моя Мадонна», на страницах которой вы найдете радостную информацию о том, что в Приамурье планируют увеличить количество торговых точек, продающих алкоголь. Радостное в этом то, что народ станет меньше потреблять спиртное неизвестного происхождения, а сосредоточится на качественной продукции.

Также в номере

Еще обратите внимание на материал «Испытание конфетой», в котором рассказывается, как определить успешность ребенка при помощи простого испытания – его автором в 60-е годы прошлого столетия был американский психолог Мишел. Он раскладывал перед ребенком лакомства и объяснял, что тот может получить в два раза больше, если не съест всё это до возвращения взрослого. И уходил.

Любопытные подробности о результатах этого теста изучите сами. А я вспомнил наши пенсионные премудрости о том, что потом можно получать больше, если не получать пенсию сейчас.

Напишут же такое

Много интересного прочел я в «АиФ», прежде чем добрался до маленькой заметки – ответа на вопрос о создании хоккеистом Овечкиным общественного движения Putin Team (команда Путина). Спрашивают: овечкинская это инициатива или из Кремля идею подбросили?

Отвечая на этот вопрос, мама хоккеиста, упомянув, что ее сын – из редкого числа спортсменов, которые получили подарок от президента – чайный сервиз, – сказала, что, конечно же, это инициатива самого хоккеиста. Ну и понятно: стал бы он слушать кого-то из Кремля, да?

На посошок

Не успел я вчера вам рассказать о том, что примерно через 40 лет россияне будут спокойно доживать до векового юбилея, как сегодня «Комсомольская правда» поставила в известность, что к 2085 году люди вообще обретут бессмертие! Как дожить до 2085 года, чтобы стать бессмертным, прочтите под рубрикой «Беседка "КП"». Здесь пишут о том, что знаменитый биохакер Серж Фаге решил с помощью врачей и ученых «взломать» заложенную в человека самой природой программу старости и смерти, продлив тем самым молодость. А в идеале жить молодым вечно.

Но теперь я вернусь на несколько страниц назад, чтобы обратить ваше внимание на интервью, в котором говорится, что если бы не революция, то нам бы сейчас завидовала Америка. Автор этого высказывания – философ Игорь Борисович Чубайс. Родной брат Анатолия Борисовича Чубайса. Так что, верить в сказанное или нет – каждый волен решать по-своему.