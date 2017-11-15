Беспересадочный вагон будет ходить между Благовещенском и Владивостоком в 2018 году

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Благовещенском и Владивостоком сохранится в 2018 году. Между городами, как и в прошлые годы, будет ходить беспересадочный вагон.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, воспользоваться вагоном амурчане смогут в период с 13 июня по 13 октября 2018 года. Когда начнется продажа билетов, пока неизвестно. В 2017 году продажи стартовали в мае.

В этом году, в период с 15 июня по 13 октября, беспересадочный вагон перевез 5 070 пассажиров.