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15ноября
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сегодня, 09:14 1

Беспересадочный вагон будет ходить между Благовещенском и Владивостоком в 2018 году

Беспересадочный вагон будет ходить между Благовещенском и Владивостоком в 2018 году
Фото: expert17.ru

Пассажирское железнодорожное сообщение между Благовещенском и Владивостоком сохранится в 2018 году. Между городами, как и в прошлые годы, будет ходить беспересадочный вагон.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, воспользоваться вагоном амурчане смогут в период с 13 июня по 13 октября 2018 года. Когда начнется продажа билетов, пока неизвестно. В 2017 году продажи стартовали в мае.

В этом году, в период с 15 июня по 13 октября, беспересадочный вагон перевез 5 070 пассажиров.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • ИТЛ

    ИТЛ
    13 минут назад

    шо уже выборы?

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