Без осадков, морозно: прогноз погоды в Амурской области на 15 ноября
15 ноября, в среду, на всей территории Амурской области ясно, осадки не ожидаются. Скорость северо-западного, северного ветра составит 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха опустится до минус 8-13 градусов, местами по северу будет не выше минус 15.
В Благовещенске ясно, без осадков. Северо-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха составит 8 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.
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