Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить весной

«Канатная дорога сделает пересечение границы между двумя странами более удобным, а также станет одной из туристических достопримечательностей на этой реке», – сказал замглавы таможенного управления города Хэйхэ Ли Бо.

О начале строительства канатной дороги власти Хэйхэ и Амурской области договорились летом 2014 года, но сроки работ переносились несколько раз.

Строительство со стороны Китая начнется с острова Большой Хэйхэ. Длина канатной дороги составит около 1 километра. На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров.

14 сентября 2017 года министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Дмитриенко рассказал общественникам, что идет процедура оформления земельного участка под строительство канатной дороги. Только после этого начнутся проектно-изыскательские и проектные работы.

Канатная дорога входит в туристско-рекреационный кластер «Амур», ядром которого является проект «Золотая миля».

Сегодня транспортное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ осуществляется по Амуру. Ведется строительство автомобильного моста, который планируют сдать в эксплуатацию через два года.