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15ноября
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сегодня, 07:57 49

Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить весной

Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить весной

Весной 2018 года начнется строительство трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. С китайской стороны объем инвестиций составит порядка 120 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Канатная дорога сделает пересечение границы между двумя странами более удобным, а также станет одной из туристических достопримечательностей на этой реке», – сказал замглавы таможенного управления города Хэйхэ Ли Бо.

О начале строительства канатной дороги власти Хэйхэ и Амурской области договорились летом 2014 года, но сроки работ переносились несколько раз.

Строительство со стороны Китая начнется с острова Большой Хэйхэ. Длина канатной дороги составит около 1 километра. На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров.

14 сентября 2017 года министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Дмитриенко рассказал общественникам, что идет процедура оформления земельного участка под строительство канатной дороги. Только после этого начнутся проектно-изыскательские и проектные работы.

Канатная дорога входит в туристско-рекреационный кластер «Амур», ядром которого является проект «Золотая миля».

Сегодня транспортное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ осуществляется по Амуру. Ведется строительство автомобильного моста, который планируют сдать в эксплуатацию через два года.

Просмотров всего: 1913

#Китай #экономика

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Комментарии
Показать все (49) Обсудить на форуме
  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    3.2

  • Проходимец

    Проходимец
    4 часа назад

    ядром которого является проект «Золотая миля» - это настораживает.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    С мостом всё понятно - половину китайцы сделали, вторая половина под вопросом. А что с канаткой будет? Как китайцы свою половину троса над Амуром подвесят?

    Но это всё теория. А на практике... уж не первый год эту канатку "начинают"

  • Вицли

    Вицли
    4 часа назад



    вторая половина под вопросом



    Под каким именно вопросом?

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    "На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, ..."

    что то фантазии не хватает , понять как это будет выглядеть. Кабина на 40 человек что ли!? Так это целый вагон! Ничего не напутали?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    С китайцами все понятно у них будет задействована инфраструктура таможенного перехода о. Большой Хэйхэ, а что будет у нас? Или не уж то опять Амурассо встрянет в это дело со своими сараями?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    4 часа назад



    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров.



    С баулами или порожняком подсчитали?

    А то с баулами ихз Китая только одну будку пускать во избежании перегруза

  • космонавт

    космонавт
    4 часа назад

    Главное что бы не получилось как с китайским колесом обозрения,

    уже лет 5 как стоит а не одного человека так и не прокатило.

  • нусенька

    нусенька
    3 часа назад

    деньги ведь девать некуда

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Артюхина В.А.



    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров.



    С баулами или порожняком подсчитали?

    А то с баулами ихз Китая только одну будку пускать во избежании перегруза



    Любая канатка имеет ограничения по количеству перевозимого багажа. Так что туда будут пускать разве что с ридикюльчиками и барсетками. :)) Для "кирпичей" с "фонарями" она интереса не представляет, да и слава богу...

    Другой вопрос, вряд ли она будет дешевле корабликов с пумами.

  • full

    full
    3 часа назад

    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров. - А сколько человек в час способна пропустить таможня?

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    космонавт

    Главное что бы не получилось как с китайским колесом обозрения, уже лет 5 как стоит а не одного человека так и не прокатило.



    Кто Вам такой бред сказал?

    Все там работает, сам лично катался...

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    full

    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров. - А сколько человек в час способна пропустить таможня?



    Как сколько? Чем меньше, тем лучше! Как же досмотр с пристрастием?

  • full

    full
    3 часа назад

    aleun

    full

    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров. - А сколько человек в час способна пропустить таможня?



    Как сколько? Чем меньше, тем лучше! Как же досмотр с пристрастием?



    Дык, а нафига тогда огород городить? Ну и повесьте пару корзин, пусть туды сюды ерзают...

  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад

    космонавт

    Главное что бы не получилось как с китайским колесом обозрения, уже лет 5 как стоит а не одного человека так и не прокатило.



    Серьезно?

    А может вам как еврею который хотел выиграть в лотерею, но стремался билет лотерейный купить, стОит переправиться и таки прокатиться? То ли 20 то ли 30 юаней всего.

  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад

    aleun

    Артюхина В.А.



    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров.



    С баулами или порожняком подсчитали?

    А то с баулами ихз Китая только одну будку пускать во избежании перегруза



    Любая канатка имеет ограничения по количеству перевозимого багажа. Так что туда будут пускать разве что с ридикюльчиками и барсетками. :)) Для "кирпичей" с "фонарями" она интереса не представляет, да и слава богу...

    Другой вопрос, вряд ли она будет дешевле корабликов с пумами.



    Так то да. Винперл с канаткой и сутками пребывания в парке по системе "всё включено кроме еды" как раз в 2500 где то и обходится. А у наших уже немало харь от жадности треснуло.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    alex 3

    "На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, ..."

    что то фантазии не хватает , понять как это будет выглядеть. Кабина на 40 человек что ли!? Так это целый вагон! Ничего не напутали?



    А как в Газельку утром входит по 40 человек?



    Так и там будет.



    Лишь бы канатик не оборвался...



  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Ура, Ура, Ура. Осталось нашу сторону канатки продлить до Натальина и международный горнолыжный комплекс в Натальино прогремит на всю страну. Голосуйте за меня, и эту идею я воплощу в жизнь. Вот мой расчетный счет…..

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    full

    aleun

    full

    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров. - А сколько человек в час способна пропустить таможня?



    Как сколько? Чем меньше, тем лучше! Как же досмотр с пристрастием?



    Дык, а нафига тогда огород городить? Ну и повесьте пару корзин, пусть туды сюды ерзают...



    Канатка есть непрерывное перемещение, там выскакивать надо на ходу. Чем меньше народу в гондоле, тем удобнее и безопаснее из нее выходить. Прелесть канатки в отсутствии расписания прибытия гондол, заскочил в ближайшую и "воспарил" над Амуром. :)

  • Tramp11

    Tramp11
    3 часа назад

    есть такие кабины

  • full

    full
    2 часа назад

    aleun

    full

    aleun

    full

    На ней будет 12 групп гондол вместимостью 40 человек каждая, в час пересекать границу смогут до 2 тысяч пассажиров. - А сколько человек в час способна пропустить таможня?



    Как сколько? Чем меньше, тем лучше! Как же досмотр с пристрастием?



    Дык, а нафига тогда огород городить? Ну и повесьте пару корзин, пусть туды сюды ерзают...



    Канатка есть непрерывное перемещение, там выскакивать надо на ходу. Чем меньше народу в гондоле, тем удобнее и безопаснее из нее выходить. Прелесть канатки в отсутствии расписания прибытия гондол, заскочил в ближайшую и "воспарил" над Амуром. :)



    Это чож, она падла электричество почем зря жрать будет?

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Таких проектов вообще нет в других регионах.. В мост тоже особо не верили, но строительство уже идет, не так далёко и завершение

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    Неужели больше не будет километровых очередей в Китай и зависимости от погоды? Молитвы тысяч услышаны

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    У нас очереди на таможне из желающих уехать? Ночами корабли тягают туда-сюда людей?.. Каким образом будет осуществляться доставка людей к месту посадки? Пересекая улицу Ленина?.. А транспортные развязки готовы?.. или затор по Кузнечной и Трудовой будет до самой Горького?.. Нахрена было ставить здесь а не дотянуть в Верхблагшовещенск, создать там инфраструктуру в том числе для развития турбизнеса, парковок автотранспорта и расстояние между берегами меньше, а так же доставка людей к месту отправления не вызывает транспортно перегрузки поскольку там и без того движение довольно разряжено, и подъезды к транспортным развязкам не создают заторов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Храмовник

    Таких проектов вообще нет в других регионах.. В мост тоже особо не верили, но строительство уже идет, не так далёко и завершение



    Ну у нас и кривоугольной башни в 100500 этажей не ту, давай тож построим,?.. ты вменяем, малыш?

    вот такие же глупые комментарии были при проектировании Бастилии в ОКЦ.. я ЛИЧНО спрашивал у архитекторов, "кто из них ездил в Новогород Великий для изучения опыта эксплуатации театра имени Достоевского, поскольку тот так же спроектировано Гипропроектом архитектором Сомовым? Какие огрехи и сложности в эксплуатации этого чудовища постмодернизма?.. "

    И что мне ответили?..

    - А зачем у них же нет такого керамогранита!..

    Это, бэлин, ШЭДЕВАР!!

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Храмовник

    Таких проектов вообще нет в других регионах.. В мост тоже особо не верили, но строительство уже идет, не так далёко и завершение



    Мост, который в своем строительстве опоздал лет так на 20 и который сейчас нах ни не нужен...

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    когда мост через Зею начнут строить?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    full

    Это чож, она падла электричество почем зря жрать будет?



    Это не проблема. По ОДН раскидают.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Кузмичь

    когда мост через Зею начнут строить?



    Очнитесь. Уже построен.

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Сергей Труш

    Храмовник

    Таких проектов вообще нет в других регионах.. В мост тоже особо не верили, но строительство уже идет, не так далёко и завершение



    вот такие же глупые комментарии были при проектировании Бастилии в ОКЦ.. я ЛИЧНО спрашивал у архитекторов, "кто из них ездил в Новогород Великий для изучения опыта эксплуатации театра имени Достоевского, поскольку тот так же спроектировано Гипропроектом архитектором Сомовым? Какие огрехи и сложности в эксплуатации этого чудовища постмодернизма?.. "

    И что мне ответили?..

    - А зачем у них же нет такого керамогранита!..

    Это, бэлин, ШЭДЕВАР!!



    У каких архитекторов ты спрашивал? Или ты уже с потусторонним миром общаешься? Тогда вперед, на "Битву экстрасенсов"!

    :)))

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Сколько билет стоить будет?

  • full

    full
    1 час назад

    Victrix

    full

    Это чож, она падла электричество почем зря жрать будет?



    Это не проблема. По ОДН раскидают.



    Оооо, прогнозирую появление новой строки в платежках за ЖКХ - общегородские нужды. ОГН.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Victrix

    full

    Это чож, она падла электричество почем зря жрать будет?



    Это не проблема. По ОДН раскидают.



    Оооо, прогнозирую появление новой строки в платежках за ЖКХ - общегородские нужды. ОГН.

    full классную идею подкинул местным законодателям

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    aleun

    Сергей Труш

    Храмовник

    Таких проектов вообще нет в других регионах.. В мост тоже особо не верили, но строительство уже идет, не так далёко и завершение



    вот такие же глупые комментарии были при проектировании Бастилии в ОКЦ.. я ЛИЧНО спрашивал у архитекторов, "кто из них ездил в Новогород Великий для изучения опыта эксплуатации театра имени Достоевского, поскольку тот так же спроектировано Гипропроектом архитектором Сомовым? Какие огрехи и сложности в эксплуатации этого чудовища постмодернизма?.. "

    И что мне ответили?..

    - А зачем у них же нет такого керамогранита!..

    Это, бэлин, ШЭДЕВАР!!



    У каких архитекторов ты спрашивал? Или ты уже с потусторонним миром общаешься? Тогда вперед, на "Битву экстрасенсов"!

    :)))



    У тех, что работали при проектировании интерьеров и архитектуры в 2007 году. Какой потусторонний мир, болен?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хмык

    С мостом всё понятно - половину китайцы сделали, вторая половина под вопросом. А что с канаткой будет? Как китайцы свою половину троса над Амуром подвесят? Но это всё теория. А на практике... уж не первый год эту канатку "начинают"



    А что с Натальинским непроектным подъемником?))) Деньги кто - то освоил и найти не могут того, кто это слепил непроектно и кто разрешения давал и подписывал.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    48 минут назад

    Сергей ТрушУ нас очереди на таможне из желающих уехать? Ночами корабли тягают туда-сюда людей?.. Каким образом будет осуществляться доставка людей к месту посадки? Пересекая улицу Ленина?.. А транспортные развязки готовы?.. или затор по Кузнечной и Трудовой будет до самой Горького?.. Нахрена было ставить здесь а не дотянуть в Верхблагшовещенск, создать там инфраструктуру в том числе для развития турбизнеса, парковок автотранспорта и расстояние между берегами меньше, а так же доставка людей к месту отправления не вызывает транспортно перегрузки поскольку там и без того движение довольно разряжено, и подъезды к транспортным развязкам не создают заторов.


    Дотянуть до верхблаги, инфраструктура. А бабки на это ты выделишь с кармана или опять налог для нас поднимешь? Умник с шапито

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    47 минут назад

    vertex

    А что с Натальинским непроектным подъемником?))) .



    " Понять и простить " (с)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    44 минуты назад

    Антон Макаров

    Дотянуть до верхблаги, инфраструктура. А бабки на это ты выделишь с кармана или опять налог для нас поднимешь? Умник с шапито


    а , напомни , родной , - сколько лярдов вкопали на дорожку до Каникургана ?

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    2000 чел/час ...это просто СКАЗОЧНО !!!

  • karlik nos

    karlik nos
    39 минут назад

    одна гондола в день и два годнола на пункте пропуска...куда мы без очередей то...

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    38 минут назад

    Рудольф Шнапс
    Антон Макаров

    Дотянуть до верхблаги, инфраструктура. А бабки на это ты выделишь с кармана или опять налог для нас поднимешь? Умник с шапито


    а , напомни , родной , - сколько лярдов вкопали на дорожку до Каникургана ?


    Во первых я даже не в теме чё за дорожка. Во вторых, тянуть всю канатку до верхблаги и там ещё инфраструктуру развить это верх идиотизма. Он там бюджет сидит принимает, и как будто не шарит что даже эта канатка по-любому в копейку влетит. Так надо делать ее дешевле, нет? Ты там Труш ещё свои дизайнерские услуги предложи на 40млн и в смету, крест

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    25 минут назад

    http://www.amur.info/news/2012/08/27/6047

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    Антон Макаров

    Сергей Труш

    У нас очереди на таможне из желающих уехать? Ночами корабли тягают туда-сюда людей?.. Каким образом будет осуществляться доставка людей к месту посадки? Пересекая улицу Ленина?.. А транспортные развязки готовы?.. или затор по Кузнечной и Трудовой будет до самой Горького?.. Нахрена было ставить здесь а не дотянуть в Верхблагшовещенск, создать там инфраструктуру в том числе для развития турбизнеса, парковок автотранспорта и расстояние между берегами меньше, а так же доставка людей к месту отправления не вызывает транспортно перегрузки поскольку там и без того движение довольно разряжено, и подъезды к транспортным развязкам не создают заторов.



    Дотянуть до верхблаги, инфраструктура. А бабки на это ты выделишь с кармана или опять налог для нас поднимешь? Умник с шапито


    Слышь, клоун!.. А ДОРОГИ ты будешь за какие деньги переделывать на перекрёстках Ленина-Трудова, Ленина -Кузнечная, Ленина-Горького и Ленина-Кузнечная? А пробки растаскивать ПОСЛЕ строительства? А каким образом там будет ПЕРЕОРГАНИЗОВАНО движение, если двинет эта масса по перекрёсткам от горького и до Краснофлотской?

    А КЕМ и как будет использоваться инфраструктура в дальнейшем? А КОГО ещё можно будет к ней прицепить, если город вдоль Амур туда тянуть в Верхблаговещенск?.. Или что, будем тут на пятаке небоскрёбы ставить и напрягать дороги, коммуникации, детские сады тоже ввысь потянешь?.. Или тоже как Чапаев, главное в бой ввязаться, как с ФОКами и бассейнами от "гениальных управленцев"? Откуда вас таких понабрали, а? Тебя на кого учили, вьюноша? В каком заведении? Уж не через курсы ли Перова?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    karlik nos

    2000 чел/час ...это просто СКАЗОЧНО !!!



    Да это БРЕД вообще. если они на машинах поедут к месту отправки.. СКОЛЬКО там парковка будет и ЗАЧЕМ такой объём перевозимых пассажиров? У нас что, востребованность в таком объёме?.. А что мешает совместить перевозку по автомобильному мосту и граждан тоже, а потом доставку их делать от туда сюда по ВТОРОМУ автодорожному мосту автобусами и такси?.. Есть у меня стойкое убеждение в том,ч то сильно не понимают чиновники того, что есть "точки роста"

  • full

    full
    11 минут назад

    Хм, небоскреб.... А вот тут подумалось, что если на отчуждаемой под канатку территории бахнуть небоскреб. Так, чисто посчитать... И сдавать жилье в нем в аренду. Ну, или продать по илитной цене. Вот сколько лет будет канатка копытить деньги, чтобы переплюнуть небоскреб?

  • full

    full
    9 минут назад

    Сергей Труш

    karlik nos

    2000 чел/час ...это просто СКАЗОЧНО !!!



    Да это БРЕД.. если они на машинах поедут к месту отправки.. СКОЛЬКО там парковка будет и ЗАЧЕМ такой объём перевозимых пассажиров? У нас что, востребованность в таком объёме?.. А что мешает совместить перевозку по автомобильному мосту и граждан тоже, а потом доставку их делать от туда сюда по ВТОРОМУ автодорожному мосту автобусами и такси?.. Есть у меня стойкое убеждение в том,ч то сильно не понимают чиновники того, что есть "точки роста"



    Кстати, как ни крути, но заполняемость могут обеспечить только китайцы. Россиян в таких количествах уже не будет никогда.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    9 минут назад

    По чему спорите? Кто что построит? ТАК ОЧЕРЕДНОЕ ГАВ ГАВ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    Альберт Клубника

    http://www.amur.info/news/2012/08/27/6047



    Феерия просто!

    ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА В ХЭЙХЭ ПО «КАНАТУ» МОЖЕТ СТОИТЬ ВСЕГО 300 РУБЛЕЙ

    Едрёные сказочники они такие, ага

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    full

    Сергей Труш

    karlik nos

    2000 чел/час ...это просто СКАЗОЧНО !!!



    Да это БРЕД.. если они на машинах поедут к месту отправки.. СКОЛЬКО там парковка будет и ЗАЧЕМ такой объём перевозимых пассажиров? У нас что, востребованность в таком объёме?.. А что мешает совместить перевозку по автомобильному мосту и граждан тоже, а потом доставку их делать от туда сюда по ВТОРОМУ автодорожному мосту автобусами и такси?.. Есть у меня стойкое убеждение в том,ч то сильно не понимают чиновники того, что есть "точки роста"



    Кстати, как ни крути, но заполняемость могут обеспечить только китайцы. Россиян в таких количествах уже не будет никогда.



    то-то и оно...

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