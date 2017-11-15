Новосибирские стоматологи: настоящая одноэтапная имплантация выполняется без костной пластики

Когда в 2011 году в Новосибирске открылся Международный центр имплантологии iDent и предложил услугу имплантации зубов за один день без костной пластики, многие стоматологи восприняли это новшество скептически. Но прошло несколько лет, и все больше врачей пересматривают свое мнение.

Они пробуют выполнять подобные операции и все больше клиник рекламируют услугу одноэтапной имплантации. Правда, не всё, что сегодня предлагается под названием одноэтапной имплантации, ею действительно является. Часто те, кто предлагают «зубы за один день», делают оговорку, что такая имплантация имеет целый ряд ограничений, и выполняют ее, только если позволяет состояние кости – то есть в идеальных условиях.

Ситуацию комментирует главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле:

– Прекрасно, что все больше стоматологов обращают внимание на методы одноэтапной имплантации и пробуют выполнять подобные операции. Здорово, что сегодня зубы можно сделать за один день не только в нашей клинике, пусть пока и не во всех случаях. Я уверен, они придут к хорошим результатам, но на это потребуется время. Мне самому понадобились 7-8 лет и сотни операций, чтобы достичь достойного уровня. Как результат – сегодня мы не делаем оговорок на состояние кости, выполняем операции одноэтапной имплантации без костной пластики не только в идеальных условиях, но даже на атрофированных челюстях; помогаем людям, которых в других клиниках обрекли или на съемные протезы, или предложили им долгосрочные, многоэтапные операции с подсадками костной ткани. Единственная оговорка, которую по-честному делаем мы: имплантация по протоколу немедленной нагрузки применяется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов – это особенность технологии. При отсутствии одиночных зубов применяем классическую имплантацию, но также без костной пластики. Когда одиночные имплантаты устанавливаются в жевательной зоне, мы выполняем имплантацию с отсроченной нагрузкой, когда во фронтальной, эстетически важной зоне, сразу же устанавливаем коронки, чтобы пациент не испытывал дискомфорта по поводу своего внешнего вида.

– Почему вы остановились именно на этой технологии имплантации зубов?

– Имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, дает пациентам возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от неоправданных страхов и дискомфорта. Благодаря этой технологии за один день человек получает постоянные зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Такая имплантация способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Такая имплантация возвращает к полноценной жизни тех пациентов, которых раньше считали безнадежными. Именно поэтому к нам едут пациенты со всей России, стран СНГ, Европы, Азии, США. У нас есть пациенты со всех континентов мира.

– Какие гарантии дает ваша клиника, есть какие-то особые условия для пациентов из других регионов?

– Качество услуг – это то, в чем наши пациенты могут быть уверены. На имплантацию мы даем гарантию три года и прописываем это в договоре. После того как врач объяснит, какую операцию необходимо выполнить и назовет ее стоимость, наш пациент может быть уверен, что в дальнейшем эта сумма не изменится. Она будет зафиксирована в договоре, и, если в процессе лечения обнаружится, что наш специалист при первом осмотре не все учел, клиника самостоятельно понесет эти расходы.

Ситуация «вылечили и забыли» также невозможна: откуда бы вы ни прибыли к нам, мы всегда будем с вами на связи. У каждого нашего пациента есть контакты доктора, к которому он может обратиться при необходимости в любое время дня и ночи, независимо от часового пояса – это условие также прописано в договоре.

Более того, мы создаем все условия для приезжих пациентов. Всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать и сколько заплатить – в дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре.

Международный центр имплантологии, клиника iDent:



Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3



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e-mail: 2075577@ident-implant.ru



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