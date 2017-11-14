Валентина Калита с комиссией проверила, как чистят Благовещенск от снега

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Во вторник, 14 ноября, в связи со снегопадом, мэр Благовещенска Валентина Калита с комиссией проехала по ряду улиц Благовещенска, чтобы проверить, как идет уборка дорог. «Всё осмотрели, очень много замечаний», – высказалась Валентина Сергеевна.

Выездное совещание с участием депутатов Благовещенской гордумы, сотрудников управления ЖКХ, ГСТК, ГИБДД. Проверка прошла почти по всей территории города. Не только магистральные улицы, но и отдаленные районы: Астрахановка, Сплавная контора, второй и третий микрорайоны улицы Чайковского, Театральная, Пограничная, Школьная, Новотроицкое шоссе, Загородная и так далее.

«Погодные условия должны диктовать корректировку в планах работы, и сегодня она будет проведена, – заявила мэр Благовещенска. – Сегодня мы увидели, что прошла работа по обеспечению безопасности на перекрестках, остановках, чтобы общественный и частный транспорт мог беспрепятственно ходить. Эту задачу относительно удалось решить».

«В первую очередь мы убираем магистральные улицы города, а затем переходим на периферийные. Сегодня в уборке городских улиц в дневное время были задействованы 25 единиц техники и более 40 рабочих. На сегодняшний день использовано более 500 тонн противогололедного материала, и эта работа будет продолжаться», – доложил директор подразделения по ремонту и содержанию дорог МКП «ГСТК» Денис Чайка.

Валентина Калита добавила, что большая работа еще впереди. «Все службы будут работать в течение ночи. Ночью на улицы выйдет тяжелая техника, грейдеры. Потому что днем им невозможно было работать – по обочинам дорог стояли автомобили», – пояснила Валентина Сергеевна.

Она обратилась к благовещенцам с просьбой: убрать с улиц личный транспорт, чтобы коммунальные службы могли заняться уборкой проезжей части.