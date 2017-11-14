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14ноября
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Валентина Калита с комиссией проверила, как чистят Благовещенск от снега

Валентина Калита с комиссией проверила, как чистят Благовещенск от снега
Фото: admblag.ru

Во вторник, 14 ноября, в связи со снегопадом, мэр Благовещенска Валентина Калита с комиссией проехала по ряду улиц Благовещенска, чтобы проверить, как идет уборка дорог. «Всё осмотрели, очень много замечаний», – высказалась Валентина Сергеевна.

Выездное совещание с участием депутатов Благовещенской гордумы, сотрудников управления ЖКХ, ГСТК, ГИБДД. Проверка прошла почти по всей территории города. Не только магистральные улицы, но и отдаленные районы: Астрахановка, Сплавная контора, второй и третий микрорайоны улицы Чайковского, Театральная, Пограничная, Школьная, Новотроицкое шоссе, Загородная и так далее.

«Погодные условия должны диктовать корректировку в планах работы, и сегодня она будет проведена, – заявила мэр Благовещенска. – Сегодня мы увидели, что прошла работа по обеспечению безопасности на перекрестках, остановках, чтобы общественный и частный транспорт мог беспрепятственно ходить. Эту задачу относительно удалось решить».

«В первую очередь мы убираем магистральные улицы города, а затем переходим на периферийные. Сегодня в уборке городских улиц в дневное время были задействованы 25 единиц техники и более 40 рабочих. На сегодняшний день использовано более 500 тонн противогололедного материала, и эта работа будет продолжаться», – доложил директор подразделения по ремонту и содержанию дорог МКП «ГСТК» Денис Чайка.

Валентина Калита добавила, что большая работа еще впереди. «Все службы будут работать в течение ночи. Ночью на улицы выйдет тяжелая техника, грейдеры. Потому что днем им невозможно было работать – по обочинам дорог стояли автомобили», – пояснила Валентина Сергеевна.

Она обратилась к благовещенцам с просьбой: убрать с улиц личный транспорт, чтобы коммунальные службы могли заняться уборкой проезжей части.

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#городская власть #мэрия

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    25 единиц техники на город с отдалёнными районами...это курам на смех,Валентина Сергеевна...Может на следующий год вместо того что бы тратить деньги к примеру на абсолютно изжившую себя "Амурскую осень" итп "веселушки" закупить десяток пескоразбрасывательных машин ? Имхо,канешно,мнение делетанта )...

  • LaDa24

    LaDa24
    1 час назад

    да уж... все дороги как зеркало, закатаны до блеска. на пешеходке пройти невозможно, посыпают песком только остановки и то не везде

  • wnw123

    wnw123
    1 час назад

    Даже так))) оказывается где то чистили дороги))) вылизаны до блеска, аж блестят

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    не бабское это дело-городом руководить

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    А реально, кто управляет?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    удален

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Да. Зима. Опять что-то пошло не так. Опять снег, а до пенсии так близко.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    48 минут назад

    да...сегодня вечером поняла что город это улица Ленина и Зейская, где немного дороги припорошены песком. А дальше.... убиваются и люди и авто транспорт...."замкад"...

  • 55

    55
    41 минута назад

    С комиссией на автомобиле, не охирели? Пешком бы пришлись хотя бы пару тротуаров. Вот и почувствовали свою некудышную работу, если ещё в травмпункт не загудели.

  • full

    full
    35 минут назад

    55

    С комиссией на автомобиле, не охирели? Пешком бы пришлись хотя бы пару тротуаров. Вот и почувствовали свою некудышную работу, если ещё в травмпункт не загудели.



    Гудел у нас уже градоначальник в травмпункт, толку то?

  • 55

    55
    13 минут назад

    Оценка "два" и в отставку без всяких привилегий и пенсий.

  • Братеев

    Братеев
    11 минут назад

    так не уйдёт же добровольно

  • Цунай

    Цунай
    29 секунд назад

    Разбудили.

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