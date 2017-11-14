Губернатор сыграет в футбол за журналистов против команды пресс-служб

Амурские журналисты сыграют в футбол в одной команде с губернатором. Матч пройдет в рамках фестиваля СМИ «Профи–2017» – ежегодного областного фестиваля для журналистов. Представлять «Альфа-канал» на этой игре будет Александр Чернобаев.

Подобный матч пройдет впервые. На поле выйдут корреспонденты и ведущие телекомпаний, газет и информагентств Благовещенска. Соперниками станет команда из представителей пресс-служб областного правительства, МЧС, Амурских коммунальных систем и других организаций.

В каждой команде по 10 человек. Предложение погонять мяч принял и губернатор Александр Козлов, правда, пока на тренировках он не появлялся. Футбольная схватка пройдет в четверг 16 ноября в 19:00 на стадионе «Юность». Болельщикам вход свободный.

От «Альфа-канала» в команду СМИ делегирован ведущий Александр Чернобаев.

«Отлично то, что играем. Я думаю, готовится достойная замена нашей сборной Росси по футболу на чемпионате 2018 года, – улыбнулся Александр. – На самом деле, видите – даже забиваем. Вообще очень хорошо. Многих мы видим на экране, но вживую, к сожалению редко видим. А тут есть возможность пообщаться, даже в тесном контакте – это в случае столкновения».