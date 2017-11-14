В Углегорске выяснилось, что чиновник администрации занимался коммерческой деятельностью

Фото: amurobl.ru

В Углегорске заместителя главы администрации уличили в занятии коммерческой деятельностью. Несмотря на имеющуюся информацию об этом, должность этого чиновника сначала сократили, что позволило ему избежать ответственности, а после его назначили руководителем вновь образованного бюджетного учреждения.

Комиссия по противодействию коррупции выявила 25 фактов, в которых усматриваются признаки конфликта интересов на государственной и муниципальной службы в Амурской области. Александр Козлов принял участие в очередном заседании этой комиссии. На нем обсуждался вопрос о результатах работы по выявлению конфликтов интересов и фактов участия лиц, находящихся на муниципальной или госслужбе, в коммерческой деятельности.

В ЗАТО Циолковском сложилась наиболее неблагоприятная обстановка в части профилактики коррупции. По словам начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Евгения Ковтуна, в муниципалитете был выявлен факт занятия коммерческой деятельностью заместителем главы администрации.

Эта информация была направлена в администрацию ЗАТО для принятия мер. Администрация долго не проводила проверку. Когда проверку инициировали отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора области и органы прокуратуры, должность нарушителя была сокращена, что позволило ему избежать дисциплинарного взыскания. Затем он был принят на должность руководителя вновь образованного муниципального бюджетного учреждения. Целесообразность создания такого учреждения ставилась под сомнение как сотрудниками отдела, так и прокуратурой.

Из-за этого и других нарушений было предложено провести проверку в Циолковском в рамках работы «Открытого Правительства» области, к которой будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

«Завтра мы будем работать в Циолковском в рамках «Открытого Правительства» и обязательно уделим время этому вопросу. Я попрошу подключиться и наше министерство имущественных отношений, министерство юстиции, они помогут нам ответить на вопрос, для чего было создано новое муниципальное предприятие и что оно собой представляет», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона попросил оказать поддержку прокурора Амурской области Руслана Медведева. Тот пообещал, что органы прокуратуры обязательно подключатся к этой работе. Кроме того, при необходимости к решению задач могут присоединиться сотрудники ФСБ и полиции, сообщает пресс-служба областного правительства.