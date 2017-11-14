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Из-за снегопада в Благовещенске автомобиль провалился в кювет

Из-за снегопада в Благовещенске автомобиль провалился в кювет

Во вторник, 14 ноября, снегопад, укрывший все ямы и канавы и неровности в Благовещенске, привел к тому, что один из водителей направил свою машину прямо в кювет, не заметив этого. Фото утонувшей в снегу машины в редакцию прислал очевидец, который сообщил в районе улиц 50-летия Октября и Гражданская.

Автомобиль такси попал в кювет на обочине дороги или по своей воле, или из-за того, что его занесло. Очевидец сообщил, что в этом месте под ровным слоем снега имеется присыпанная канава, которые имеются почти везде в районе частного сектора. Визуально глубину рва он оценил примерно в полметра, но снег его полностью присыпал.

Насколько сильно пострадал автомобиль в результате попадания в яму – неизвестно.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • епрст

    епрст
    53 минуты назад

    Новость дня.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    29 минут назад

    Может потому что дороги не очищены?

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