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В педуниверситете Благовещенска проходит неделя литературы

В педуниверситете Благовещенска проходит неделя литературы

В Благовещенском педуниверситете читали стихи Марины Цветаевой. В понедельник, 13 ноября, там открыли традиционную неделю литературы. В первый день прошел декламационный конкурс. Амурские школьники и студенты читали стихи поэтессы – в этом году исполняется 125 лет со дня её рождения.

Участие в литературной неделе примут более 80 человек. Каждый день будет посвящен юбилеям разных писателей и поэтов и памятным историческим датам.

«Во вторник у нас интеллектуальная литературно-историческая викторина, посвященная 100-летию революции. В среду у нас будет краеведческое мероприятие – 90 лет со дня рождения Фотиева, нашего известного прозаика и баснописца. А в четверг у нас будет конкурс буктрейлеров, аудиоспектакли. И всё это связано с книгами-юбилярами», – рассказала доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ Татьяна Смыковская.

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#культура

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Комментарии
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  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    56 минут назад

    ....".В первый день прошел декламационный конкурс. Амурские школьники и студенты читали стихи поэтессы – в этом году исполняется 125 лет со дня её рождения."..

    ИСПОЛНИЛОСЬ. 8 октября 2017г.

    Марина Цветаева. Русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица.

    Родилась8 октября 1892 г., Москва, Российская империя

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