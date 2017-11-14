В педуниверситете Благовещенска проходит неделя литературы

В Благовещенском педуниверситете читали стихи Марины Цветаевой. В понедельник, 13 ноября, там открыли традиционную неделю литературы. В первый день прошел декламационный конкурс. Амурские школьники и студенты читали стихи поэтессы – в этом году исполняется 125 лет со дня её рождения.

Участие в литературной неделе примут более 80 человек. Каждый день будет посвящен юбилеям разных писателей и поэтов и памятным историческим датам.

«Во вторник у нас интеллектуальная литературно-историческая викторина, посвященная 100-летию революции. В среду у нас будет краеведческое мероприятие – 90 лет со дня рождения Фотиева, нашего известного прозаика и баснописца. А в четверг у нас будет конкурс буктрейлеров, аудиоспектакли. И всё это связано с книгами-юбилярами», – рассказала доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ Татьяна Смыковская.