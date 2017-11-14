Водителю, сбившему насмерть пешехода на ОКЦ, продлили срок заключения под стражей

Во вторник, 14 ноября, Благовещенский городской суд продлил на два месяца – до 31 января 2018 года – содержание под стражей водителя, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. В районе ОКЦ он сбил парня и девушку, молодой человек погиб.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА – юношу и девушку, – которые переходили улицу. Камеры наблюдения показали, что машина проехала по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался, девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

На заседании 7 ноября судья одобрил проведение биллинга телефонных звонков подсудимого. 14 ноября прокурор сообщила, что специалист, который может дать пояснения по биллингу, находится в отпуске. Но, по словам гособвинения, показания этого свидетеля важны, поэтому оно обратилось с ходатайством к суду с просьбой продлить заключение подсудимого под стражей.

Сам обвиняемый против этого возражать не стал, поэтому судья продлил меру пресечения до 31 января 2018 года. Таким образом, общий срок заключения под стражей подсудимого составит шесть месяцев.