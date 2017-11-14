В Приамурье собрали рекордный урожай сои, но специалисты низко оценивают ее качество

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Амурская область собрала рекордный урожай сои за всю историю. Несмотря на то, что уборка началась почти на неделю позже обычного, намолот составил около 1 миллиона 300 тысяч тонн. Аграриям не хватило буквально пары дней, чтобы убрать с полей всю сою, но они намерены завершить уборку даже по свежевыпавшему снегу.

1292 997 тонн – таковы данные областного минсельхоза по намолоту сои на 14 ноября. Несмотря на холодную и влажную погоду, из-за которой зерно вызревало на неделю дольше, сельхозпроизводители пошли на рекорд. Во многих хозяйствах была настоящая битва за урожай, рассказал начальник управления растениеводства Александр Седых.

«Настоящая уборка началась только в первых числах ноября, когда она должна уже заканчиваться», – добавил он.

Из-за большого переувлажнения почвы особенно тяжело далась уборочная в Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Ромненском районах.

«Не хватило буквально двух дней, – рассказал Александр Анатольевич. – Но всё равно сумели убрать более 97 % посевных площадей. И уже собрали рекордный урожай за всю историю соесеяния в Амурской области. До этого рекорд был в 2015 году – 1 миллион 20 тысяч, и его в этом году значительно перекрыли».

По словам начальника управления, причинами успеха стало серьезное обновление машинно-тракторного парка, использование новых технологий производства сои. Также большую помощь оказал институт сои, который ежегодно создает до четырех новых сортов профильной культуры. Улучшаются методы защиты растений, увеличиваются объемы внесения минеральных удобрений.

В начале недели на область обрушился снегопад, который не дал возможности завершить уборку. Многие районы убрали от 97 до 100 % посевных площадей. Более проблемная ситуация в Завитинском районе, где убрано более 82 % посевных площадей, Ивановском – 91 % и Зейском – 94 %. Тем не менее в министерстве сельского хозяйства обсудили ситуацию с районами области, и все хозяйства намерены завершить уборку после снегопада. Опыт уборки сои по снегу у амурских аграриев уже есть. Таким образом, общий урожай культуры в этом году еще увеличится.

Сейчас амурские соеводы ищут рынки сбыта рекордного урожая, сообщает информационная служба «Эха Москвы в Благовещенске». Областной минсельхоз утверждает, что проблем с реализацией нет. Просто не всем товаропроизводителям нравятся цены на нынешний урожай. Всё дело в качестве культуры, на которую повлияли погода и переувлажнение почвы. К тому же другие регионы, которые закупали амурскую сою, начали развивать свое производство.

«За период созревания соя не набрала ни жир, ни белок, – обрисовала сложившуюся ситуацию начальник управления областного минсельхоза Наталья Тюшникова. – Очень много зеленой, невызревшей сои. После цены прошлого года – 30-33 рубля – новая цена в 20-22 рубля производителей не устраивает. Но переработчики платят за качество».

Кроме того, сейчас нет возможности экспортировать сою в Китай. По словам специалистов, когда откроется переправа, вся она уйдет в соседнюю республику.