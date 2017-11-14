К регионам-должникам Министерство финансов РФ будет применять санкции

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Лишь в двух случаях может быть допущено исключение, уточняет Минфин: если в регионе возникнут обстоятельства непреодолимой силы или сменится губернатор.

Чтобы реструктуризировать долг, Минфин предлагает ограничить ставки по полученным регионом кредитам на уровне ключевой ставки, увеличенной на 1 % годовых. Если регион нарушит правила, ему грозят «меры дисциплинарного воздействия».

Кроме того, министерство хочет обязать регионы в 2017-2024 годах обеспечить дефицит бюджета на уровне не более 10 % от суммы доходов бюджета субъекта. Как уточняется в проекте, при невыполнении этого пункта регион будет обязан досрочно погасить задолженность, но не полностью, а в размере не более 20 %.

Также в соответствии с правилами Минфина, установлены темпы сокращения задолженности субъектов в рамках программы реструктуризации. Те регионы, чей госдолг на начало года превысил 140 % дохода, к 2019 году должны будут снизить его до 120 %, а к 2020 году — до 100% и затем сокращать этот показатель на 2 % ежегодно.

Регионы с задолженностью менее 50 % должны будут к 2020 году довести долг до среднероссийского уровня и удерживать его в этих пределах.

В качестве дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ выделят 100 миллиардов рублей – такое решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в ноябре.

Максимальная поддержка — 8,5 миллиарда рублей — будет выделена Омской области. Как признали некоторые субъекты, выделенные суммы больше тех, что они получали в 2017 году, но и их недостаточно.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил РБК.