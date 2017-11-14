На Амур.инфо определился второй обладатель билетов на «Дискотеку 80-х»

Победителем конкурса за 14 ноября становится пользователь под ником Евроша, которая опубликовала своё фото и рассказала о ярких воспоминаниях:

– Вот они мои 80-е, яркие фотографии, яркое детство. Красно-оранжевое платье, красный бант: «Папа, сильней завязывай, а то он развяжется». Лицо выдает, что меня ждут 90-е. Обратите внимание, часы подобраны со вкусом – красного цвета. А мне здесь всего четыре. В свои 4 года я пришла домой и заявила родителям: «Мама, папа, мне нужен паспорт! Мы с Пашкой решили пожениться».

До окончания конкурса «Мои 80-е» осталось три дня. Каждый день будет разыграна пара билетов.

По условиям, в комментариях к новости о конкурсе необходимо опубликовать фото, рассказ или стихотворение, отражающее отношение автора к 80-м годам. Редакция выбирает самые оригинальные и интересные публикации. Имена победителей называются ежедневно в 17 часов.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».