Амурчанин передал в исправительную колонию печенье с наркотиком

В Амурской области сотрудники исправительной колонии № 8 пресекли попытку передачи крупной партии наркотиков. Мужчина 1986 года рождения придумал необычный способ, как доставить наркотическое средство в учреждение. Он спрятал его в печенье, сделанное в форме орешков.

Амурчанин передал печенье для одного из осужденных. При досмотре сотрудники колонии обнаружили четыре свёртка с веществом тёмно-зеленого цвета, спрятанных внутри печенья «Орешки со сгущенным молоком». Содержимое свертков было направлено на экспертизу. Установлено, что вещество является наркотическим средством – маслом каннабиса, то есть гашишным маслом массой 12,48 грамма.

Материалы по данному факту были направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.