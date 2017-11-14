Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 3

Амурчан предупреждают о новом виде интернет-мошенничества

Амурчан предупреждают о новом виде интернет-мошенничества
Фото: rabotafree.com

Амурское отделение Пенсионного фонда предупреждает жителей области о новом виде мошенничества. В Интернете появился сайт по выманиванию денег через паспортные данные или СНИЛС. Некий «Внебюджетный финансовый фонд» сообщает, что от граждан якобы скрываются субсидии на выплаты, которые положены всем россиянам.

На этом сайте пользователю предлагают ввести свои данные, чтобы проверить, какие средства он якобы может получить. При этом ему будет предложено оплатить услугу подключения к базе данных страховых компаний – 105 рублей. В случае если юзер согласится, он как минимум потеряет деньги.

«Это деньги, которые нужно внести якобы за проверку данных. С каждого человека по 100 рублей – в масштабах страны такой мошенник получит, конечно же, миллионы рублей. Второй момент – неизвестно, кто и в каких целях собирает реальные персональные данные. Используя ФИО, паспортные данные, номер СНИЛС мошенники могут взять кредит (конечно, по мошенническим схемам), перевести средства в негосударственный пенсионный фонд и нанести другой вред», – рассказала информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» пресс-секретарь амурского отделения Пенсионного фонда Наталья Шлямова.

В подобных подозрительных ситуациях амурчанам рекомендуют обращаться на горячую линию по номеру 202-390.

Просмотров всего: 1222

#интернет #криминал

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Интересно, а сколько повелось?

  • Tehnik

    Tehnik
    37 минут назад

    Пока не очень много.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Водителю, сбившему насмерть пешехода на ОКЦ, продлили срок заключения под стражей
Происшествия

В соцсетях распространяют информацию о мужчине, пристающем к детям в Свободном
Происшествия 1

Осужден благовещенец, пытавшийся вывезти в Китай 10-килограммовый бивень
Происшествия 8

В Приамурье насчитали 7 случаев дачи взяток в 2017 году