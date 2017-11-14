Амурчан предупреждают о новом виде интернет-мошенничества

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Амурское отделение Пенсионного фонда предупреждает жителей области о новом виде мошенничества. В Интернете появился сайт по выманиванию денег через паспортные данные или СНИЛС. Некий «Внебюджетный финансовый фонд» сообщает, что от граждан якобы скрываются субсидии на выплаты, которые положены всем россиянам.

На этом сайте пользователю предлагают ввести свои данные, чтобы проверить, какие средства он якобы может получить. При этом ему будет предложено оплатить услугу подключения к базе данных страховых компаний – 105 рублей. В случае если юзер согласится, он как минимум потеряет деньги.

«Это деньги, которые нужно внести якобы за проверку данных. С каждого человека по 100 рублей – в масштабах страны такой мошенник получит, конечно же, миллионы рублей. Второй момент – неизвестно, кто и в каких целях собирает реальные персональные данные. Используя ФИО, паспортные данные, номер СНИЛС мошенники могут взять кредит (конечно, по мошенническим схемам), перевести средства в негосударственный пенсионный фонд и нанести другой вред», – рассказала информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» пресс-секретарь амурского отделения Пенсионного фонда Наталья Шлямова.

В подобных подозрительных ситуациях амурчанам рекомендуют обращаться на горячую линию по номеру 202-390.