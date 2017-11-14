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14ноября
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сегодня, 16:15 3

Многие благовещенцы оставляют деньги волонтерам на улице: опрос прохожих

Благовещенцы бурно обсуждают в Интернете видео, появившееся на сайте Амур.инфо, где волонтеры распределяют между собой собранные у прохожих деньги. Корреспондент «Альфа-канала» решил узнать у горожан, дают ли они деньги волонтерам на улице. Оказалось, что многие оставляют пожертвования.

«По мере возможности помогаю. Как есть в кошельке, обязательно даю», – поделилась женщина.

«Нет, не даю. Сомневаюсь, в том, куда эти средства потом идут. Не доверяю», – сказал молодой человек.

«По возможности своей даю. Когда из школы иду, они там часто стоят. Когда копейки есть, я всегда пытаюсь их отдать. Доверяю», – отметила девушка.

«Я уверен, что это мошенники. Соответственно, никакой помощи им не оказываю», – высказался мужчина.

«Я предпочитаю присылать смс. Или бывает, что в храмах собирают также нуждающимся, тогда даю», – добавила горожанка.

«Я бы помог, но денег нет», – сказал пенсионер.

«Не считаю их волонтёрами. Если считаю их волонтёрами, то даю. Визуально определяю, по внешнему виду. Если он в футболке и с ящичком – это он может дома сделать. Это большинство таких. Если более в людном месте и в компании находится, тогда уже помогаю», – рассказал благовещенец.

«Ни разу мне они не встречались», – поделилась женщина.

«Самим не хватает. Мы сами выживаем, как можем», – отметила благовещенка.

«Если не на карточке, а в кармане деньги есть, то, конечно, помогаю», – добавил пенсионер.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    А если назвать вещи своими именами: вы даете деньги разным попрошайкам? Они ж ничем не отличаются. Разве что униформой, оборудованием и оригинальностью сбора. А по сути обычные попрошайки. Кто подает всем просящим, тот подает и этим. Кто отворачивается от протянутой руки, тот отвернется и от протянутого ящика с замочком.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Дело вообще не в этом. Почему деньги на лечение детей люди сами собирают а не государство оплачивает? Этим вопросом не кто не задается. Это стало нормой.

  • just me

    just me
    2 часа назад

    Обычно ничего не давала. А на той неделе иду в магазин Благовещенск, стоит слева у входа мужичок. Просит купить хлеба и молока. Мельком глянула: лицо чистое, без этой бомжоватой одутловатости. Ничего не сказала, зашла в магазин.

    И купила поллитра молока и большой такой бублик. Думаю, если ушёл, сами дома съедим)

    Не ушёл. Взял, "спасибо, дай бог здоровья". Одной ноги нет, оказывается.

    Может, зря. Но не обеднела же.

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