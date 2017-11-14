Многие благовещенцы оставляют деньги волонтерам на улице: опрос прохожих

«По мере возможности помогаю. Как есть в кошельке, обязательно даю», – поделилась женщина.

«Нет, не даю. Сомневаюсь, в том, куда эти средства потом идут. Не доверяю», – сказал молодой человек.

«По возможности своей даю. Когда из школы иду, они там часто стоят. Когда копейки есть, я всегда пытаюсь их отдать. Доверяю», – отметила девушка.

«Я уверен, что это мошенники. Соответственно, никакой помощи им не оказываю», – высказался мужчина.

«Я предпочитаю присылать смс. Или бывает, что в храмах собирают также нуждающимся, тогда даю», – добавила горожанка.

«Я бы помог, но денег нет», – сказал пенсионер.

«Не считаю их волонтёрами. Если считаю их волонтёрами, то даю. Визуально определяю, по внешнему виду. Если он в футболке и с ящичком – это он может дома сделать. Это большинство таких. Если более в людном месте и в компании находится, тогда уже помогаю», – рассказал благовещенец.

«Ни разу мне они не встречались», – поделилась женщина.

«Самим не хватает. Мы сами выживаем, как можем», – отметила благовещенка.

«Если не на карточке, а в кармане деньги есть, то, конечно, помогаю», – добавил пенсионер.