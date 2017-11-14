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14ноября
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Строительные компании Приамурья понесли в 2017 году миллиардные убытки

Строительные компании Приамурья понесли в 2017 году миллиардные убытки
Фото: fdk.net.ua

Амурстат подсчитал прибыли и убытки по итогам 9 месяцев 2017 года, полученные различными организациями Приамурья. Как оказалось, в наибольшем кризисе с этой точки зрения пребывает строительная отрасль. Компании понесли значительные убытки – на общую сумму более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

В статистике учитывались прибыли и убытки организаций до налогообложения, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, где средняя численность работников – от 15 человек. Не брались в расчет банки, страховые и бюджетные организации.

Для сравнения: строительная деятельность была убыточной в Приамурье и по итогам 9 месяцев 2016 года. Тогда убыток составил 1 миллиард 500 миллионов рублей.

Убыточными по итогам 9 месяцев 2017 года оказались и такие сферы, как «транспортировка и хранение» (минус 144 миллиона рублей), «административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги» (минус 67 миллионов рублей) и «профессиональная деятельность, научная и техническая» (минус 49 миллионов рублей).

В то же время многие отрасли в Приамурье по итогам 9 месяцев 2017 года оказались в серьезном плюсе. Так, сфера добычи полезных ископаемых продемонстрировала прибыль 8 миллиардов рублей, сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2 миллиарда рублей. Обрабатывающие производства области показали прибыль 363 миллиона рублей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Все убытки фиктивные. Абсолютно все 100% строительных организаций используют цепочки из фирм однодневок для обналичивания денежных средств и как следствия завышения расходов, вплоть до убытков. Строительная сфера одна из самых заворовавшихся а не убыточных

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Может денег им соберем? Волонтеров запустим.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Бодрячок

    Все убытки фиктивные. Абсолютно все 100% строительных организаций используют цепочки из фирм однодневок для обналичивания денежных средств и как следствия завышения расходов, вплоть до убытков. Строительная сфера одна из самых заворовавшихся а не убыточных



    да правильно, завалить нужно до конца все строительные компании, чтоб не мешались и все. вокруг столько однодневок.. а строительных компаний в области еще больше развелось. налят сплошником, а еще гады налоги не плотют. при этом, зверюги такие, еще и строить что-то умудряются.. гнать их в шею из области!



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