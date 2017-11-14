Благовещенские волонтеры спасают щенка без кожи на лапе

В Благовещенске 14 ноября нашли щенка, на лапе которого нет кожи. Травмированного малыша увидела горожанка на базе, расположенной на улице Тенистой. Женщина сразу обратилась к зоозащитникам за помощью.

«В 08:30 позвонила женщина с базы и рассказала про щенка без кожи на лапке. Она рассказала, что люди слышали как он плачет за территорией базы еще вчера. Оказалось, что там целое семейство живет – мама, папа и щенки. Это местные собаки, кто и зачем решил навредить малышу, неясно. Там рана не рваная, а резаная. Края ровные, то есть это кто-то специально сделал с ним», – поделилась волонтер зоозащитной организации «Подари Надежду» Лилия Щекина.

Одна из волонтеров зоозащитной организации выехала на место и забрала травмированного щенка. Малыша отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали – стянули кожу и зашили. Назвали хвостатого Амур. Сейчас он находится на стационаре в ветлечебнице.

«Сколько стоит операция, пока неизвестно, все подсчитают позже. Плюс еще стационар оплатить надо, впереди обработки раны, капельницы. Сумму точную сложно назвать, сколько мы потратим на него. Надеемся, что нам помогут неравнодушные горожане», – добавила зоозащитница.

Реквизиты для помощи:

р/с 40703810946730000066



Гол.тел.8-914-580-68-00;



Я/к 410015718058278.



карта сбербанка 4276 8030 1171 9370



мобильный банк 8-914-571-90-61



получатель Светлана Витальевна П.,



карта сбербанка 4276 0300 1317 3279



мобильный банк 8-909-815-93-41



получатель Лилия Галимовна.Щ



С пометкой «для Амура».