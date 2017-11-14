В Константиновке у трех сельчан изъяли оружие

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли у трех жителей села Константиновка оружие. В списке изъятого – ружья, патроны, порох, самодельные пистолеты. Все предметы были переданы экспертно- криминалистический центр амурского управления МВД.

Так, 1 ноября в селе Константиновка сотрудниками погрануправления у двух сельчан 1980 и 1993 годов рождения из незаконного оборота изъяли три охотничьих ружья, один обрез ружья марки ИЖ-58 12 калибра, более 20 патронов, две жестяные банки с веществом темно-серого цвета (предположительно порох) общей массой более 120 граммов.

На следующий день, 2 ноября, у другого жителя села 1978 года рождения изъяли более 15 патронов, два самодельных пистолета, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.