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14ноября
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В Константиновке у трех сельчан изъяли оружие

В Константиновке у трех сельчан изъяли оружие

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли у трех жителей села Константиновка оружие. В списке изъятого – ружья, патроны, порох, самодельные пистолеты. Все предметы были переданы экспертно-криминалистический центр амурского управления МВД.

Так, 1 ноября в селе Константиновка сотрудниками погрануправления у двух сельчан 1980 и 1993 годов рождения из незаконного оборота изъяли три охотничьих ружья, один обрез ружья марки ИЖ-58 12 калибра, более 20 патронов, две жестяные банки с веществом темно-серого цвета (предположительно порох) общей массой более 120 граммов.

На следующий день, 2 ноября, у другого жителя села 1978 года рождения изъяли более 15 патронов, два самодельных пистолета, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#закон

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