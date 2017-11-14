В РЖД хотят закрыть переезд на дороге, которая связывает Архару с другими поселками

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Железнодорожный переезд в Архаре ходят закрыть железнодорожники. Он пересекает дорогу, которая связывает Архару и Иннокентьевку с Новосспаским. Кроме того, по этой дороге проходит регулярный автобусный маршрут.

Работу железнодорожного переезда проинспектируют до начала декабря. К этому времени в министерстве транспорта Амурской области подготовят предложения по повышению безопасности проезда транспорта по этому участку. Об этом на встрече договорились губернатор области и начальник Дальневосточной железной дороги.

«Конечно, есть вариант строительства объездной дороги, но расстояние увеличится многократно. Мы должны учитывать мнение людей и их комфорт, и если им удобно пользоваться этой дорогой, то зачем нужна другая», – объяснил свою позицию Александр Козлов.

Автомобильная дорога, на которой железнодорожники хотят закрыть проезд, связывает не только населенные пункты – за переездом у жителей Архары 29 дальневосточных гектаров. Кроме районного автобусного маршрута, по этой дороге ездит и школьный.

Также на встрече обсудили работу медицинских организаций, подведомственных РЖД, в частности, вопрос выравнивания тарифов Фонда обязательного страхования для медицинских организаций, находящихся в государственной собственности и подведомственных Российским железным дорогам.