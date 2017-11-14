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Днем без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 15 ноября

Днем без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 15 ноября

В Амурской области 15 ноября ночью установится переменная облачность, в отдельных восточных районах пройдет слабый снег. Днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит 15…20 градусов мороза, местами по северу – минус 25…30 градусов. Днем термометры покажут 8…13, местами – 18…20 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью 15 ноября ожидается переменная облачность, днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 15…17, днем – минус 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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