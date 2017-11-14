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14ноября
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сегодня, 13:41 4

Благовещенский винзавод оштрафовали на 200 тысяч рублей

Благовещенский винзавод оштрафовали на 200 тысяч рублей

Руководство благовещенского винного завода привлекли к ответственности за ремонт фасада здания, расположенного по адресу: переулок Святителя Иннокентия, 9. Как сообщалось ранее, строение облицевали керамическими плитами. Но оказалось, что такие работы запрещены, так как здание находится в зоне охраны памятников истории и культуры.

В апреле этого года Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой начали внеплановую проверку по этому факту. В мае горсуд вынес решение о привлечении ОАО «Винный завод «Благовещенский» к административной ответственности. Однако завод с этим решением не согласился и обжаловал его. Но и апелляционная, и надзорная инстанции Благовещенского городского суда оставили решение в силе. В итоге завод оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В настоящее время государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия готовится иск в Арбитражный суд Амурской области, чтобы обязать завод восстановить первоначальный облик здания.

«Данное здание находится в охранной зоне объектов культурного наследия, правовой режим которой запрещает новое строительство зданий высотой более двух этажей и реконструкцию существующих зданий. Охранная зона устанавливается для сохранения исторической застройки вокруг памятников истории и культуры», – сообщили в областном правительстве.

Здание в переулке Святителя Иннокентия, 9, построено во второй половине 19-го века (до 1899 года), в нем размещался магазин обуви Торгового дома «А.М.Пономарев и Сыновья».

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#закон #история #память #строительство

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    36 минут назад

    нет бы грамоту за то, что сделали из непримечательной халупы нормальное современное здание, еще и оштрафовали

  • Археолог

    Археолог
    12 минут назад

    Ну да конечно, грамоту.необходимо было первоначальный облик восстановить, а взяли в пластик закатали. Давайте весь город так сделаем.

  • full

    full
    9 минут назад

    О, у нас винный завод есть?! А что он производит и из чего?

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 минута назад

    Наверное только название осталось, а продукцию кто-нибудь видел? Ту, что они под своими этикетками продают чужую продукцию, не в счёт.

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