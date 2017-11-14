Благовещенский винзавод оштрафовали на 200 тысяч рублей

В апреле этого года Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой начали внеплановую проверку по этому факту. В мае горсуд вынес решение о привлечении ОАО «Винный завод «Благовещенский» к административной ответственности. Однако завод с этим решением не согласился и обжаловал его. Но и апелляционная, и надзорная инстанции Благовещенского городского суда оставили решение в силе. В итоге завод оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В настоящее время государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия готовится иск в Арбитражный суд Амурской области, чтобы обязать завод восстановить первоначальный облик здания.

«Данное здание находится в охранной зоне объектов культурного наследия, правовой режим которой запрещает новое строительство зданий высотой более двух этажей и реконструкцию существующих зданий. Охранная зона устанавливается для сохранения исторической застройки вокруг памятников истории и культуры», – сообщили в областном правительстве.

Здание в переулке Святителя Иннокентия, 9, построено во второй половине 19-го века (до 1899 года), в нем размещался магазин обуви Торгового дома «А.М.Пономарев и Сыновья».